5 lançamentos especiais da Netflix em outubro

Outubro chega com diversas novidades na Netflix, que está constantemente empenhada em aprimorar e expandir seu catálogo. Há produções para todas as idades e todos os gostos! Para celebrar o mês das crianças, “Sonic 2: O filme” promete encantar os pequenos, bem como os adultos que curtem o game do ouriço azul.

O clássico dos anos 2000, “Meninas Malvadas”, também chega à plataforma de streaming. O longa tem um roteiro afiado e inteligente que satiriza com maestria os clichês e estereótipos típicos dos filmes adolescentes. Os amantes da série “Lupin”, por sua vez, podem conferir a terceira temporada, que continua a mesclar elementos de ação, suspense e drama familiar.

A seguir, confira mais detalhes sobre essas e outras produções!

Sonic 2: O filme (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

1. Sonic 2: O filme (01/10)

“Sonic 2: O filme” continua a sequência de acontecimentos do primeiro live-action, baseado no game de sucesso. No segundo longa, o famoso ouriço azul se estabelece em Green Hills e anseia por mais liberdade, desejando provar seu valor como um verdadeiro herói. No entanto, seu teste chega quando Tom e Maddie decidem deixá-lo em casa para ir a um casamento no Havaí.

Infelizmente, a data coincide com o retorno do terrível Dr. Robotnik, que volta com um novo aliado, Knuckles, depois de ser exilado para o planeta cogumelo. O vilão está determinado a encontrar uma esmeralda com poderes de destruição inimagináveis.

Então, Sonic se une a seu novo companheiro, Tails. Juntos, eles embarcam em uma emocionante jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas e cause a ruína de civilizações.

Meninas Malvadas (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

2. Meninas Malvadas (01/10)

“Meninas Malvadas” é uma comédia adolescente lançada em 2004. Ela conta a história de Cady Heron, uma jovem que cresceu na África e está começando a vida escolar em uma escola pública dos Estados Unidos. Lá, ela sofre com a adaptação e acaba se envolvendo com um grupo popular de garotas, liderado por Regina George.

À medida que Cady se infiltra no grupo, ela se vê envolvida em jogos de intriga, fofocas e manipulação. O filme aborda temas como amizade, identidade, popularidade e desafios da adolescência, enquanto a protagonista é forçada a enfrentar as consequências de suas ações e a questionar suas próprias escolhas morais.

Lupin (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

3. Lupin – 3ª temporada (05/10)

“Lupin” é uma série francesa de releitura moderna das aventuras do famoso ladrão e mestre do disfarce Arsène Lupin, criado pelo escritor Maurice Leblanc. Na primeira temporada, a trama gira em torno de Assane Diop, um homem inspirado pelas façanhas de Lupin, que se torna um habilidoso ladrão e estrategista para vingar a injustiça cometida contra seu pai no passado.

Na terceira temporada, Assane, incapaz de suportar mais o sofrimento de uma vida oculta, distante de sua esposa e filho, toma a ousada decisão de retornar a Paris. Ele propõe à sua família uma mudança radical: deixar a França para trás e recomeçar a vida em um novo país.

No entanto, os traumas do passado continuam a assombrá-lo, e a reaparição surpreendente de uma figura inesperada ameaça desfazer seus planos cuidadosamente elaborados.

Big Mouth (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

4. Big Mouth – 7ª temporada (20/10)

“Big Mouth” é uma série de animação para adultos que aborda com humor os desafios e situações embaraçosas da puberdade. A trama segue um grupo de adolescentes, incluindo Nick, Andrew, Jessi, Jay e Missy, enquanto eles enfrentam as complexidades da transição para a adolescência.

Com personagens fictícios e situações exageradas, a trama explora temas como sexualidade, identidade, relacionamentos e as confusões típicas desse período de autodescoberta, tudo isso com um toque de humor ousado e satírico.

Nesta sétima temporada, podemos ver que sair do ensino fundamental pode ser uma experiência bem mais intensa do que parece — principalmente quando os monstros hormonais estão sempre presentes para deixar tudo mais caótico.

O lado bom de ser traída (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

5. O lado bom de ser traída (25/10)

Em “O Lado Bom de Ser Traída,” a protagonista Babi enfrenta uma crise emocional quando descobre que foi traída pelo noivo. Em vez de se deixar abater, ela enxerga a traição como uma oportunidade de revitalizar sua vida amorosa e sexual.

Então, a jovem conhece Marco, um juiz misterioso, atraente e com alguns segredos ocultos. No entanto, à medida que ela se envolve profundamente, percebe que essa jornada de romance e paixão pode ser muito mais perigosa do que imaginava, com consequências arriscadas.

O filme é uma adaptação do livro da escritora brasileira Débora Gimenez, sob o pseudônimo de Sue Hecker. Ele explora temas de traição, desejo, segredos e complexidades dos relacionamentos amorosos.