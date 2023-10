4 receitas de cuscuz deliciosas e fáceis de fazer

O cuscuz é um prato democrático, pois pode ser preparado das mais diferentes formas. Em São Paulo, por exemplo, há o cuscuz salgado feito com farinha de milho e sardinha. No Rio de Janeiro, há a opção doce, feita à base de tapioca. No nordeste do país, o prato é feito com farinha de milho, água e sal. Além desses, há outras inúmeras opções. Por isso, selecionamos 4 receitas de cuscuz para você fazer em casa!

Cuscuz paulista

Ingredientes

1 cebola picada

1/3 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 pimentão vermelho picado

1 lata de ervilha escorrida

1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas

340 ml de molho de tomate

2 latas de sardinhas escorridas

escorridas 1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado

2 xícaras de chá de caldo de legumes quente

3 xícaras de chá de farinha de milho flocada

Sal e pimenta calabresa a gosto

Para decorar

3 ovos cozidos cortados em rodelas

2 tomates cortados em rodelas

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola até murchar. Em seguida, acrescente o pimentão, a ervilha e a azeitona e refogue por 1 minuto. Junte o molho de tomate, metade da sardinha, o cheiro-verde e o caldo de legumes e, quando levantar fervura, acrescente a farinha de milho de uma só vez, sempre mexendo. Tempere com sal e pimenta calabresa e cozinhe, sem parar de mexer, por 5 minutos.

Montagem

Unte com azeite uma forma com furo no centro, distribua as rodelas de ovo, as rodelas de tomate, a sardinha restante e as tiras de pimentão. Despeje a massa do cuscuz e alise a superfície. Aguarde 10 minutos. Após, desenforme e sirva.

Cuscuz recheado com calabresa e requeijão

Ingredientes

1/2 xícara de chá de farinha de milho flocada

1/2 xícara de chá de água

Manteiga e sal a gosto

200 g de requeijão cremoso

1 calabresa fatiada

Água

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de milho e o sal. Adicione água e misture. Deixe hidratar. Encha o fundo da cuscuzeira com água, unte a parte superior com manteiga e coloque metade da massa. Adicione o requeijão e a calabresa. Cubra com o restante da massa e leve ao fogo médio por 15 minutos com a cuscuzeira tampada. Depois, adicione um pouco de manteiga e desligue o fogo. Desenforme e sirva em seguida.

Cuscuz doce de tapioca (Imagem: Iuliia Timofeeva | Shutterstock)

Cuscuz doce de tapioca

Ingredientes

500 g de tapioca granulada

2 xícaras de chá de açúcar

1,5 l de leite em temperatura ambiente

200 ml de leite de coco

Leite condensado e coco fresco ralado a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture bem a tapioca com o açúcar. Despeje o leite e o leite de coco, mexa e deixe hidratando por aproximadamente 5 minutos. Depois, misture novamente e aguarde mais 5 minutos. Repita esse processo até a massa ficar mais grossa. Cubra com filme plástico e leve à geladeira por aproximadamente 4 horas. Sirva regado com leite condensado e polvilhado com coco ralado.

Cuscuz nordestino

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de milho flocada

1 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

Manteiga para servir

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de milho com o sal. Em seguida, vá adicionando a água aos poucos e misturando com as mãos. O ponto ideal é quando a farinha parar de desmanchar. Depois, cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Após, mexa novamente, para que fique bem soltinho. Encha o fundo da cuscuzeira com água, coloque o ralo vaporizador e transfira a mistura para a cuscuzeira. Tampe e leve ao fogo médio até que o cuscuz esteja firme. Desligue o fogo, retire o cuscuz da cuscuzeira e sirva com manteiga.