Saiba como manter a beleza e a saúde da pele nos dias mais quentes

A pele é o maior órgão do corpo humano e desempenha um papel vital na saúde geral, além de ser um reflexo da saúde interna. Nos dias mais quentes, o impacto sobre o tecido é ainda mais evidente, exigindo atenção e cuidados adequados para prevenir manchas, manter a vitalidade e promover uma aparência bonita e saudável.

O perigo da exposição excessiva ao sol

A exposição ao sol pode afetar significativamente a saúde da pele de diversas maneiras. Os raios ultravioletas (UV) emitidos pelo sol são a principal causa desses danos. Eles podem causar queimaduras solares, que são dolorosas e danificam as camadas superficiais da pele. Ainda, a exposição prolongada ao sol acelera o envelhecimento da pele, levando ao surgimento de rugas, bem como à perda de elasticidade.

A seguir, confira as dicas da médica especialista em estética Dra. Luiza Paulo Filho para cuidar da pele durante os dias mais quentes!

Cuidados pela manhã

Limpeza suave

Comece o dia lavando o rosto com um limpador suave, de preferência um gel de limpeza leve, para remover o excesso de óleo e sujeira que se acumulou durante a noite.

Lave as mãos: antes de tocar no rosto, certifique-se de que suas mãos estejam limpas para evitar transferir sujeira e germes à pele; Molhe o rosto com água morna: a água morna ajuda a abrir os poros e facilita a remoção das impurezas; Escolha o limpador certo: opte por um limpador suave, de preferência um gel de limpeza leve, que seja adequado para o seu tipo de pele. Evite produtos que contenham ingredientes irritantes, como fragrâncias fortes ou sulfatos; Aplique o limpador: coloque uma pequena quantidade do limpador em suas mãos molhadas e faça uma espuma. Com movimentos suaves e circulares, massageie o limpador no rosto e no pescoço por cerca de 30 segundos a 1 minuto. Preste atenção às áreas propensas a acúmulo de óleo, como a testa, o nariz e o queixo (zona T); Enxágue: enxágue completamente o rosto com água até que todo o limpador tenha sido removido. Certifique-se de que não haja resíduos de produto na pele; Seque com cuidado: use uma toalha limpa e macia para secar o rosto, dando leves batidinhas em vez de esfregar para evitar irritar a pele; Tonificação (opcional): se você usar um tônico facial, aplique-o após a limpeza para equilibrar o pH da pele e prepará-la para os próximos passos da rotina de cuidados.

Proteção solar

Aplique um protetor solar de amplo espectro com FPS adequado para o seu tipo de pele. Assim, é possível a proteção contra os raios UV, que podem ser mais intensos em climas quentes.

Escolha um protetor solar de amplo espectro: certifique-se de que o protetor solar ofereça proteção contra os raios UVA e UVB. Procure por produtos com a designação “amplo espectro” no rótulo; Fator de proteção solar (FPS): escolha um protetor solar com um FPS adequado para o seu tipo de pele e necessidades. Um FPS 30 é geralmente adequado para uso diário, mas, se você estiver em um ambiente de exposição solar intensa, considere um FPS mais alto. Pessoas com pele clara ou sensível podem se beneficiar de FPS mais altos; Textura e formulação: opte por uma textura de protetor solar que seja adequada para o seu tipo de pele. Existem protetores solares em gel, creme, loção, spray, entre outros. Se você tiver pele oleosa, pode preferir um protetor solar oil-free ou em gel. Para pele seca, a opção mais hidratante pode ser melhor; Reaplicação regular: aplique o protetor solar generosamente no rosto, pescoço e nas orelhas 15-30 minutos antes da exposição ao sol. Certifique-se de cobrir todas as áreas expostas. Reaplique a cada duas horas, especialmente se estiver ao ar livre, nadando ou suando. Se você usa maquiagem, considere a aplicação de protetor solar em pó para retocar ao longo do dia; Evite áreas sensíveis: tenha cuidado ao aplicar protetor solar perto dos olhos e lábios. Use um protetor solar labial para proteger os lábios e evite que o produto entre nos olhos.

Proteção adicional

Além do protetor solar, considere o uso de acessórios de proteção solar, como chapéus de abas largas e roupas de manga longa quando estiver ao sol.

Cuidado com produtos de maquiagem com FPS

Alguns produtos de maquiagem contêm FPS, mas não substituem o protetor solar. Use um protetor solar separado antes da aplicação de maquiagem para garantir uma proteção adequada.

Hidratação

Use um hidratante leve e livre de óleo para manter a pele hidratada. Procure produtos que contenham ingredientes como ácido hialurônico, glicerina ou ceramidas.

Antioxidantes

Se você usa produtos com antioxidantes, como vitamina C, aplique-os de manhã para ajudar a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres.

Maquiagem leve

Se você usa maquiagem, opte por produtos leves e com FPS visando garantir que sua pele continue protegida do sol.

É recomendável reaplicar o protetor solar a cada duas horas durante o dia (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Cuidados adicionais durante o dia

No decorrer do dia, os cuidados com a pele continuam com alguns hábitos simples.

Hidratação: beba bastante água ao longo do dia para manter a pele hidratada de dentro para fora. Isso também ajuda a evitar a desidratação, que pode afetar negativamente a aparência da pele; Evite exposição direta ao sol: tente ficar na sombra sempre que possível, especialmente durante as horas mais quentes do dia, entre 10h00 e 16h00.

Cuidados durante o período da tarde e noite

Evite o açúcar: evite bebidas com alto teor de açúcar, cafeína ou álcool, pois podem aumentar a desidratação; Aumente a ingestão de frutas e vegetais: consuma esses alimentos para aumentar a ingestão de líquidos e desfrutar dos nutrientes; Invista em roupas leves: priorize tecidos respiráveis para minimizar a transpiração excessiva.

Esteja ciente dos sinais de desidratação, como boca seca, urina escura, tontura e cansaço, e tome medidas imediatas para reidratar-se caso note esses sintomas. Lembre-se de que a hidratação oral adequada é essencial para o seu bem-estar e saúde em dias muito quentes, e fazer disso um hábito pode ajudar a prevenir problemas relacionados à desidratação e ao calor.

Para finalizar, limpe o rosto novamente no final do dia para remover impurezas, suor e protetor solar. Use um limpador suave para não ressecar.

Por Viviane Alexandre