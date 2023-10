3 dicas para levar a arte urbana para dentro de casa

A arte urbana, embora tenha sido pensada para espaços públicos, tem ganhado considerável destaque quando o assunto é decoração de ambientes internos. Isso porque o estilo é marcado por criatividade, cores e traços fortes, que conquistaram os profissionais de arquitetura, especialmente por trazerem mais vida e personalidade aos imóveis.

Nesse sentido, os projetos arquitetônicos internos vêm contando com diversas técnicas de decoração. Entre elas, há o lambe-lambe, o grafite, a reutilização e a renovação de objetos, tudo para trazer uma linguagem mais autêntica e descontraída para os ambientes de acordo com as raízes do street art, como indica a empreendedora cultural Paula Mesquita Lage, CEO da Fábrica de Grafitti e da Colado.Art.

A seguir, a profissional explica como transformar os espaços da sua casa utilizando essa tendência. Confira!

1. Utilize o grafite

O grafite é uma forma icônica de arte urbana, caracterizada por sua espontaneidade e individualidade, que pode ser incorporado em casa de várias formas. Utilizando tintas spray e abusando de cores vibrantes, tão características deste tipo de arte, a pessoa é capaz de transmitir muita personalidade na decoração.

Vale dedicar paredes para murais, criar pontos de destaque na decoração e até grafitar móveis. Quem não tem habilidade com desenhos pode apostar em frases, padronagens e traços simples. “Vale conferir também os artistas locais para criar murais exclusivos. Além de ser uma verdadeira obra de arte na casa, a pessoa contribui na valorização artística e cultural da região”, reforça Paula Mesquita Lage.

Lambe-lambe é uma alternativa aos papéis de parede (Imagem: Divulgação | Colado.Art)

2. Invista nos lambe-lambes

O lambe-lambe é uma nova alternativa aos papéis de parede e texturas e reforça o DIY (do it yourself ou faça você mesmo, em português). Os cartazes com frases ou imagens, que tiveram origem em postes de rua, ganham destaque na decoração de casas e escritórios.

“A ideia é permitir que as pessoas saiam do básico e tragam personalidade para o lar. Desde a pandemia, nossa casa deixou de ser um lugar onde apenas transitamos: passamos a ter uma nova percepção de lar. Se tornou um local ainda mais íntimo e nós ficamos mais responsáveis a se envolver com o ambiente. A casa precisa representar e expressar os moradores que vivem nela. As pessoas sentiram a necessidade de se enxergar no seu lar, por meio das cores, objetos e da realidade que a compõem”, analisa Paula Mesquita Lage.

Na realidade do “faça você mesmo”, os lambe-lambes são comercializados por meio de kit com 32 pôsteres ou individualmente — de até 4 metros quadrados por kit e impressão a laser de alta qualidade —, fazendo com que seja possível colocar a mão na massa.

Passo a passo para aplicar o lambe-lambe

A aplicação do lambe-lambe é prática, feita com materiais básicos que se tem em casa, como cola branca e água, e a ajuda de um simples rolo de tinta. Com eles em mãos, é só seguir os seguintes passos:

Despeje um pouco da cola diluída em uma bandeja. Com o auxílio de um rolinho, aplique a cola somente na área onde o próximo lambe-lambe será colado. Ao fazer um por um, você evita que a cola seque antes de aplicar o papel;

Alinhe o lambe-lambe na superfície em que foi aplicada a cola diluída, pressionando-o uniformemente até que todas as bordas estejam coladas;

Com o rolinho, aplique uma nova camada de cola diluída por cima do lambe-lambe recém-aplicado. Essa camada de cola funcionará como um verniz protetor para o papel;

Repita esse processo até aplicar todos os lambe-lambes na superfície desejada.

3. Reutilize os objetos

Além do lambe-lambe e do grafite, existem outras formas de arte urbana que podem inspirar a decoração da casa. Como exemplo, pode-se citar a reutilização de objetos de rua e esculturas urbanas criadas a partir de objetos encontrados na rua, como vasos, copos, lâmpadas, tampas, sacos e sacolas, frascos, canos e tubos de PVC, móveis, tecidos, entre outros.

“Outra opção é criar instalações de arte temporárias, usando objetos cotidianos de forma inovadora para surpreender a família, os amigos e outros visitantes. A arte urbana oferece inúmeras oportunidades para transformar a decoração da casa em algo verdadeiramente especial”, finaliza Paula Mesquita Lage.

Por Victoria Bernardes