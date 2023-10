3 receitas leves com peixe para começar a semana

O peixe é uma excelente fonte de proteína magra, essencial para a construção e reparo de tecidos. Além disso, é rico em ômega 3, conhecido por promover a saúde cardiovascular, reduzindo os níveis de colesterol e a pressão arterial. Esses nutrientes também desempenham um papel crucial no desenvolvimento e na função cerebral, melhorando a cognição e prevenindo doenças neurodegenerativas. Dessa forma, as refeições com peixes são excelentes para quem deseja começar a semana de maneira leve. Por isso, selecionamos 3 opções deliciosas para você preparar em casa.

Hambúrguer de salmão

Ingredientes

300 g de salmão

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 dente de alho amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Corte o salmão em pedaços pequenos e bata no liquidificador até que ele fique bem triturado. Em seguida, coloque o peixe em um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Acrescente a farinha de aveia aos poucos e misture até obter uma massa homogênea.

Modele no formato de hambúrguer e leve ao congelador por 15 minutos. Após esse período, retire o hambúrguer do congelador. Em uma frigideira com azeite, grelhe-o, virando-o até que os dois lados dourem por igual. Desligue o fogo e sirva a seguir.

Dica: sirva o hambúrguer acompanhado de vegetais.

Peixe assado com molho de tomate (Imagem: Adobe Stock | Nelea Reazanteva)

Peixe assado com molho de tomate

Ingredientes

600 g de filé de merluza

Sal, pimenta-do-reino moída e manjericão picado a gosto

1/2 colher de sopa de suco de limão

1 xícara de chá de molho de tomate caseiro

2 tomates sem pele e sem sementes picados

2 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e limão e leve à geladeira por 30 minutos. Após esse período, retire o peixe, transfira para uma forma e acrescente os tomates picados. Espalhe o molho de tomate e o manjericão por cima. Regue a receita com o azeite e leve ao forno preaquecido por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Dica: decore com salsinha picada.

Salmão ao forno com brócolis e pimentão

Ingredientes

600 g de filé de salmão

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 colher de sopa de salsinha picada

de salsinha picada 1 colher de sopa de cebolinha picada

1 cebola cortada em rodelas

3 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e alho. Leve o salmão à geladeira e deixe descansar por 1 hora. Após esse período, retire da geladeira e transfira-o para uma assadeira. Acrescente os floretes de brócolis, o pimentão e cubra com cebola.

Regue tudo com azeite, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido por 30 minutos. Abra o forno, retire o papel-alumínio e salpique cebolinha e salsinha por cima do salmão. Deixe o peixe assar por mais 10 minutos, desligue o fogo e sirva a seguir.