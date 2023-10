6 penteados criativos para o Halloween

Outubro é mundialmente conhecido como o mês do Halloween, ou das Bruxas, uma celebração que tem ganhado cada vez mais popularidade também no Brasil. É um período conhecido por suas festas cheias de fantasias inusitadas, muitas vezes inspiradas em personagens de filmes ou histórias de terror.

Para quem tem uma festa de Halloween à vista, Du Nunes, cabeleireiro e embaixador da Keune Haircosmetics, lista 6 opções de penteados criativos e fáceis de fazer em casa para complementar as produções. Confira!

1. Tranças de Wandinha para cabelos longos

Se sua inspiração é a icônica Wandinha, da Família Addams, criar um efeito liso nos fios é essencial, principalmente na franja. Para isso, vale apostar em cremes termoativados de alisamento temporário. Para as tranças, o importante é deixá-las bem justas e definidas, evitando que os fios fiquem soltos. Uma cera de fixação irá contribuir para a montagem das tranças ser simples e com fixação garantida.

2. Cruella de Vil para cabelos curtos

A terrível Cruella é a personagem perfeita para quem tem cabelos curtos! Escolha um babyliss médio para fazer ondas largas e bem soltas, e um spray de fixação alta para mantê-las no lugar a festa toda. Vale apostar em um produto volumador em pontos estratégicos da raiz do cabelo, o que vai fazer toda a diferença no visual. Para o efeito bicolor, sprays de tinta colorida temporária para cabelos dará o toque final!

Penteado inspirado na personagem Elvira é uma opção ousada para o Halloween (Imagem: Kathy Hutchins | Shutterstock)

3. Elvira: A Rainha das Trevas para cabelos volumosos

Uma personagem clássica dos anos 80, “Elvira: A Rainha das Trevas” marcou gerações e pode causar impacto nas festas de Halloween da atualidade, principalmente para quem gosta de penteados ousados! Para garantir um coque alto e volumoso, é fundamental apostar em finalizadores que ajudam a criar volume nos fios.

Para reproduzir esse look, é necessário usar um enchimento no formato de donut e cobri-lo com todo o cabelo, usando grampos. Na hora de finalizar, não economize em um spray de fixação extraforte para garantir a durabilidade.

4. Arlequina para cabelos cacheados

Quem tem cabelos crespos pode apostar no visual da icônica Harleen Quinzel, a Arlequina. A primeira dica para arrasar no look é definir os cachos antes de fazer os dois rabos no topo da cabeça. A franja cacheada e solta dá um charme extra, que deve ser finalizado com spray de tinta colorida temporária azul e rosa (uma cor para cada divisão do cabelo).

5. Coques menores para um look dark

Os coques menores são opções modernas para quem deseja um look prático e cheio de estilo com uma pegada mais ‘gótica’ ou ‘dark’. O primeiro passo é dividir a parte superior do cabelo em duas para criar os coques no topo da cabeça. Para mantê-los no lugar, o segredo é textura e fixação dos fios. Para isso, um spray texturizador é indispensável. O coque pode ser modelado no formato desejado, o importante é caprichar no spray de alta fixação depois!

O messy hair é um penteado prático, despojado e perfeito para o Halloween (Imagem: SvetlanaFedoseyeva | Shutterstock)

6. Messy hair para qualquer fantasia

Prático, fácil e pode complementar qualquer fantasia! Se você não é do time dos penteados mais elaborados, mas não abre mão de um belo visual, o “messy hair” é a escolha perfeita para você. Prepare seu cabelo com um mousse de proteção térmica para criar um efeito texturizado, aposte em um babyliss bem despojado, sem muita definição nas ondas. Finalize com um pó volumador na raiz para um efeito ainda mais “bagunçado” dos fios.

Por Beatriz Buch