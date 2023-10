3 simpatias para o Dia de São Cosme e Damião

Em 26 e 27 de setembro é celebrado o ‘Dia de São Cosme e Damião’, santos padroeiros dos cirurgiões, médicos, farmacêuticos e crianças. Cultuados em diferentes crenças no Brasil, como na igreja católica e nas religiões de matriz africana, os irmãos gêmeos ficaram conhecidos na história por operarem milagres e, atualmente, são homenageados por sua dedicação a Cristo e ao ofício da medicina.

Segundo a crença, o trabalho como médico de Cosme e Damião ficou bastante conhecido porque, supostamente, eles curavam pessoas operando milagres, como a cura de paralíticos e de pessoas cegas. Eles faziam isso sem cobrar nada e totalmente voluntário, o que fez com que várias pessoas fossem convertidas ao cristianismo.

Perseguição aos santos

Por viverem em uma época difícil para os cristãos e atribuírem todos os milagres a Jesus, Cosme e Damião foram perseguidos por Lísias, governador da Cilícia (antiga região na costa sul da Ásia Menor), que autorizou a prisão deles e os condenou à morte.

Então, ainda de acordo com a crença, eles teriam sido lançados ao mar para se afogarem, mas sobreviveram, então, foram colocados em uma fogueira, mas não se queimaram. Não satisfeitos, os torturadores teriam crucificado, apedrejado e alvejado com flechas os corpos dos santos, mas ainda assim eles sobreviveram. Por fim, Cosme e Damião teriam sido decapitados e enterrados em Círio, na Síria.

Cosme e Damião nas religiões de matriz africana

No Brasil, a devoção a São Cosme e Damião passou por um sincretismo religioso (prática religiosa que provém da fusão de outras). Por isso, os santos são cultuados também pelas religiões de matriz africana, como a umbanda e o candomblé, em que são associados às divindades Ibeji, orixás gêmeos filhos de Xangô e Iansã.

Outra característica das religiões é que, diferentemente do catolicismo, o dia aos santos é celebrado em 27 de setembro, como era antes do Calendário Romano, em 1969. Além disso, por serem vistos como os protetores das crianças, é comum neste dia distribuírem nos templos doces para os pequenos.

Simpatias para São Cosme e Damião incluem doces para os santos (Imagem: Soslan B | Shutterstock)

Simpatias para São Cosme e Damião

A seguir, aprenda simpatias para serem feitas aos santos nestas datas e atraia os seus desejos!

Simpatia para acalmar as crianças

Materiais

1 imagem de São Cosme e Damião

1 papel branco

1 lápis

7 bombons de chocolate sem o papel

1 pratinho de louça branco

21 velas coloridas, exceto preto e vermelho

Modo de fazer

Escolha um local da casa em que colocará a simpatia. Então, coloque a vela e acenda ao lado da imagem. Depois, escreva o nome da criança no papel sete vezes, coloque no prato e disponha os bombons sobre ele. Ofereça a São Cosme e Damião e coloque o prato aos pés da imagem, reforçando o seu pedido para que a criança se acalme e fique tranquila. Deixe a simpatia no mesmo lugar por 21 dias, sempre acendendo uma nova vela por dia. Terminado os 21 dias, pegue o prato com os bombons e deixe-o ao pé de uma árvore florida.

Simpatia para atrair novos relacionamentos amorosos

Materiais

1 vela rosa

1 lápis

1 papel branco

Mel

Modo de fazer

Acenda a vela para São Cosme e Damião. No papel, escreva que você quer um relacionamento amoroso, sem colocar o nome de ninguém e apenas focando no amor. Dobre e coloque-o com a vela acesa. Jogue mel sobre o papel e faça uma oração pedindo para os santos um novo amor. Deixe a vela queimar até o final, tomando cuidado para não queimar o papel. Depois, descarte normalmente o papel.

Simpatia para curar doenças

Materiais

1 bolo

2 refrigerantes

1 vela rosa

1 vela azul

Modo de fazer

Para pedir a São Cosme e Damião pela cura de doenças, basta fazer um bolo, focando toda a sua fé no desejo enquanto prepara o doce. Depois, entregue aos santos em uma praça ou jardim com os refrigerantes e as velas acesas – com cuidado para não causar incêndios. Ofereça tudo a Cosme e Damião, pedindo pela cura da enfermidade e depois siga sem olhar para trás.