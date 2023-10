17 dicas para usar a vírgula corretamente

Entre todos os sinais de pontuação, a vírgula é um dos mais utilizados e um dos que costumam gerar dúvidas durante a escrita. Portanto, é preciso entender as principais regras sobre o uso desse sinal, para que não ocorram erros na hora de empregá-lo no texto. Confira algumas dicas e exemplos para ter bom desempenho nas provas do Enem e vestibular.

Casos em que não se usa a vírgula

Entre o sujeito e o predicado

Exemplo:

Todos os integrantes do grupo recusaram a proposta. (correto)

Todos os integrantes do grupo, recusaram a proposta. (incorreto)

Entre o verbo e seus complementos

Exemplo:

Os italianos trouxeram muitos costumes para o Brasil. (correto)

Os italianos trouxeram, muitos costumes para o Brasil (incorreto)

Entre o nome e o complemento nominal e o adjunto adnominal

Exemplo:

A curiosa resposta do professor ao aluno despertou reações. (correto)

A curiosa resposta do professor, ao aluno, despertou reações. (incorreto)

Casos em que se usa a vírgula

Para marcar intercalação com o adjunto adverbial

Exemplos:

Com a vassoura, recolheu a sujeira.

Ele, com razão, defende uma atitude favorável.

Para marcar intercalação com a conjunção

Exemplo:

Não há, portanto, nenhum risco no projeto.

Para marcar intercalação das expressões explicativas ou corretivas

Exemplo:

O nosso sistema precisa de proteção, isto é, de um bom antivírus.

Para marcar intercalação do aposto

Exemplos:

O Luís, ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião.

O tempo, nosso adversário, passa depressa.

Para marcar intercalação do vocativo

Exemplos:

Meu filho, venha tomar sua vitamina.

Sinto muito, colega, mas esse livro acabou.

Para marcar inversões do adjunto adverbial

Exemplo:

Por cautela, deixamos um recado.

Para marcar inversões do complemento pleonástico antecipado ao verbo

Exemplo:

Nossas ricas tradições, não as seguimos mais.

Para marcar inversões do nome de lugar antecipado às datas

Exemplo:

São Paulo, 23 de setembro de 2012.

Para separar termos coordenados (em enumeração)

Exemplos:

O uniforme estava sujo, rasgado, destruído.

Os sabores mais vendidos eram os de chocolate, de baunilha, de limão e de morango.

Para marcar elipse do verbo

Exemplo:

Nós trabalhamos com dados; vocês, com suposições.

Uso da vírgula em orações subordinadas adverbiais

Usa-se vírgula entre a oração subordinada adverbial e a oração principal e quando a adverbial vem antes da principal ou intercalada (nesse caso, é obrigatória).

Exemplos:

Desde o ano passado, participo como voluntário.

A maioria dos estudantes, durante as férias, viaja.

Uso da vírgula em orações coordenadas assindéticas

As orações coordenadas assindéticas são ligadas somente por vírgulas.

Exemplo: Vim, vi, venci.

Uso da vírgula em orações coordenadas sindéticas

As orações coordenadas sindéticas são ligadas por vírgulas, exceto as aditivas iniciadas por E.

Exemplos:

Penso, logo existo.

Nós saímos e ficamos olhando para as estrelas.

Observação: a vírgula pode vir antes da conjunção E, quando vem repetida.

Exemplo: E fala, e repete, e insiste sem parar.

Uso da vírgula em orações subordinadas adjetivas

Não se separa a adjetiva restritiva por meio de vírgula.

Exemplos:

Quem não aguenta bebe água.

Os idosos que gostam de dançar se divertiram muito.

Observação: a adjetiva explicativa vem sempre entre vírgulas.

Exemplos:

O professor, que era íntegro, não se abalou.

O filme, que você indicou, é muito bom.

