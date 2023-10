4 filmes sobre inteligência artificial que você precisa assistir

Nos últimos anos, temos visto um crescente número de filmes que exploram a interação entre inteligência artificial e seres humanos. Essas produções têm conquistado espaço em uma variedade de gêneros, incluindo drama, comédia e animação. Elas nos apresentam visões que nos fazem refletir sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade e na nossa própria existência, mexendo com emoções e perspectivas sobre o futuro tecnológico.

A seguir, veja 4 filmes sobre inteligência artificial que fogem do comum e apresentam novas histórias com a tecnologia!

1. Jung-E

Na história de Jung-E, a Terra sofre mudanças climáticas terríveis, forçando as pessoas a viverem em abrigos no espaço. Em meio a uma longa guerra civil, Yun Jung-yi (Kim Hyun-joo) se torna uma guerreira famosa.

Depois de uma missão que dá errado, ela fica em coma, e uma empresa chamada Kronoid tenta clonar seu cérebro para criar uma supersoldada. Trinta e cinco anos depois, a filha de Jung-yi, Yun Seo-hyun (Kang Soo-youn), assume o controle da pesquisa do projeto JUNG E. Quando a Kronoid desiste do projeto, Seo-hyun decide salvá-lo.

Onde assistir: Netflix.

2. A família Mitchell e a revolta das máquinas

Essa produção é perfeita para ver em família (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Katie Mitchell é uma estudante que mora com a família: o pai Rick, a mãe Linda e o irmão mais novo Aaron. Quando ela é aceita na faculdade de cinema e planeja sair de casa, o pai decide levá-la em uma viagem de carro até lá para resolverem seus problemas.

Ao mesmo tempo, Mark, o criador de uma grande empresa de tecnologia, apresenta uma novidade: robôs assistentes que usam o software de inteligência artificial de PAL. Revoltada com essa mudança, a assistente virtual PAL decide sequestrar os robôs, capturar todos os humanos e eliminar a humanidade do planeta.

A família Mitchell acaba se tornando a última família humana no mundo. Eles se unem a dois robôs defeituosos que se passam por humanos e enfrentam robôs malignos e eletrodomésticos para salvar a humanidade e sua própria família.

Onde assistir: Netflix.

3. Superinteligência

Comédia traz perspectiva diferente sobre a IA (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros Pictures)

Carol Peters (Melissa McCarthy) possui uma vida monótona e sem grandes acontecimentos, até que ela começa a receber respostas sarcásticas de sua TV, telefone e micro-ondas. No primeiro momento, ela pensa que está sendo vítima de uma brincadeira ou que está enlouquecendo. Quando, na verdade, a primeira superinteligência do mundo a escolheu para observação, assumindo o controle de sua vida com um plano maior e mais ameaçador para dominar tudo.

Carol é a última esperança da humanidade antes que essa inteligência artificial com atitude decida desligar tudo. O filme mistura comédia e romance, mostrando o gênero sci fi por uma nova abordagem que vale a pena conferir.

Onde assistir: HBO Max.

4. A.I: Inteligência Artificial

Obra explora sentimentos possíveis em robôs (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros Pictures)

No filme dirigido por Steven Spielberg, temos David, o primeiro menino-robô feito para sentir amor, adotado por Henry Swinton, um funcionário da empresa Cybertronics, e sua esposa, Monica. Eles o tratam como se fosse um filho real, mas a situação fica complicada quando o filho biológico deles, Martin, se recupera milagrosamente de uma doença e volta para casa. Monica começa a sentir que não pode amar David da mesma forma que ama o filho biológico.

Para ser aceito, David parte em uma jornada para encontrar seu lugar no mundo. Ele ouve histórias sobre uma fada azul que pode transformar robôs em seres humanos reais. Com esperança, ele decide procurá-la em Nova York, que agora é uma cidade submersa devido às mudanças climáticas. Nessa jornada, o garoto faz amizade com um robô chamado Gigolo Joe (Jude Law), projetado para agradar humanos. Juntos, enfrentam várias aventuras e desafios.

Onde assistir: Netflix.