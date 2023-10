4 flores típicas da primavera para colorir a sua casa

A primavera é uma das estações mais agradáveis e bonitas do ano. Nela, as flores florescem em parques, ruas e jardins, colorindo e trazendo mais beleza para as cidades. “A primavera representa a transição entre o inverno e o verão e, por isso, há um aumento gradativo das temperaturas e um equilíbrio entre a duração dos dias e das noites. Todos esses fatores naturais favorecem e propiciam o desabrochamento das flores”, explica Pedro Melo, CEO da Melo Flores, floricultura referência no e-commerce.

Mesmo que esta época seja conhecida como a mais florida do ano, ainda é preciso manter os cuidados com as flores e plantas para preservá-las, assim como nas demais estações, especialmente devido ao sol. “Nesse período, o sol aparece na maior parte do dia e o clima tende a ficar mais quente. Por isso, é preciso ter cautela com a exposição ao sol e fazer as regas nos horários adequados, preferencialmente, de manhã e no final da tarde”, aconselha o especialista.

A seguir, Pedro Melo indica 4 flores típicas da estação para você colorir a sua casa e ensina como cuidar de cada uma delas. Confira!

1. Girassol

O girassol costuma florescer durante a primavera (Imagem: Pablesku | Shutterstock)

Conhecida como a “flor do sol” por acompanhar, durante a sua fase de crescimento, o ciclo dele, essa espécie floresce durante a primavera e pode ser cultivada como planta ornamental, em vasos ou jardins. Além disso, representa felicidade, vitalidade e energia positiva.

“O girassol necessita de luz direta por algumas horas por dia, e é preferível na parte da manhã. Além disso, pode acontecer da flor ficar pesada demais e comprometer o caule. Por isso, é aconselhável amarrá-lo com um objeto que ajude na sustentação da planta”, sugere o especialista.

2. Violeta

Violeta encanta por sua variedade de cores (Imagem: Creatikon Studio | Shutterstock)

A espécie, normalmente cultivada em pequenos vasos, encanta pela variedade de cores e significados. A violeta representa lealdade, modéstia e alegria. “É importante que o solo das violetas esteja sempre úmido”, recomenda o especialista. Além disso, ele recomenda evitar colocar o vaso próximo a locais de grande circulação de ar, para que o vento não danifique as flores e folhagens.

3. Orquídea

Orquídea é uma flor elegante e aliada da decoração (Imagem: Roman Bjuty | Shutterstock)

De vários tamanhos e cores, a orquídea é uma das flores mais elegantes, bem como grande aliada da decoração. Seus significados dependem de suas cores, porém, o que elas mais representam são amor e desejo. Podendo ser cultivadas de forma ornamental, em vasos ou agregada aos troncos das árvores, a espécie necessita de claridade indireta e exige atenção na quantidade de água.

“Para esta flor, é importante se atentar ao material do vaso utilizado. Os recipientes de plástico que costumam vir com a flor tendem a acumular água e isso pode prejudicar a vitalidade da planta. Dê preferência por vasos de cerâmica e barro, que possuem maior capacidade de drenagem”, revela Pedro Melo.

4. Lírio

O lírio não exige ser regado constantemente (Imagem: Anton Nikitinskiy | Shutterstock)

Protagonistas dos arranjos e buquês, os lírios também contam com uma versatilidade de coloração e variedades. Segundo o profissional, a espécie não exige uma frequência de rega, podendo ser feita de duas a três vezes por semana nas épocas mais quentes como a primavera e o verão. Durante o outono e o inverno, apenas uma vez na semana.

“A poda dos lírios deve ser feita durante o período de floração da planta, retirando as flores murchas. Além disso, é importante dar preferência por deixar o vaso com luz do sol indireta, para que ele não prejudique as flores delicadas, que representam a pureza e o amor”, finaliza.

Por Beatriz Vieira da Silva