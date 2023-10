3 receitas leves para uma alimentação mais saudável

Seja para manter a dieta ou garantir o bom funcionamento do corpo, é importante fazer refeições balanceadas e saudáveis. Além disso, é possível preparar pratos leves e nutritivos mesmo que você não tenha experiência na cozinha. Por isso, selecionamos 3 receitas equilibradas para aproveitar no dia a dia. Confira!

Espetinhos de abóbora

Ingredientes

1/2 abóbora cabotiá

10 tomates-cerejas

10 cebolas-pérola

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Descasque e corte a abóbora em pedaços. Corte as cebolas ao meio. Em um recipiente, misture a abóbora, a cebola e o tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino, azeite e suco de limão. Mexa bem e leve à geladeira por 2 horas. Após esse período, retire os ingredientes da geladeira. Em seguida, coloque os vegetais de forma intercalada em palitos de churrasco. Aqueça a grelha ou a churrasqueira e asse os espetinhos por 20 minutos, virando-os a cada 5 minutos.

Filé de frango em crosta de chia e castanha

Ingredientes

2 peitos de frango

3 colheres de sopa de chia

2 colheres de sopa de castanha-do-pará picada

de castanha-do-pará picada 1 colher de sopa de tomilho picado

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, misture a chia, a castanha-do-pará e o tomilho e reserve. Em uma frigideira com azeite, grelhe igualmente os dois lados dos filés de frango. Retire o frango do fogo, espere esfriar e cubra-o com a crosta de chia e castanha. Volte os filés para a frigideira, espere a crosta aderir ao frango e desligue o fogo. Sirva a seguir.

Fritata de vegetais (Imagem: OlegD | Shutterstock)

Fritata de vegetais

Ingredientes

4 ovos batidos

6 tomates-cerejas cortados ao meio

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 cebola cortada em cubos pequenos

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 colher de café de pimenta-do-reino moída

1 colher de café de sal

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite e doure a cebola. Em seguida, acrescente os tomates, os brócolis e o pimentão. Refogue por 3 minutos e desligue o fogo. Transfira os vegetais refogados para um recipiente de cerâmica que possa ir ao forno. Adicione os ovos batidos, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Leve ao forno preaquecido por 20 minutos ou até dourar.