5 filmes futurísticos sobre sociedades controladoras

As populares produções distópicas do cinema e da televisão trazem consigo várias previsões. Algumas delas são — relativamente — improváveis, como um apocalipse zumbi ou uma invasão alienígena. No entanto, certas previsões futurísticas parecem bem reais, especialmente quando se tratam de pandemias globais, golpes governamentais, aquecimento global e inteligências artificiais (IA) descontroladas.

É bastante comum que obras de ficção usem a ideia de sociedades controladoras para justificar realidades caóticas. Esse estilo de filme muitas vezes explora temas como o controle autoritário, a perda de liberdade individual, a concentração de poder nas mãos de poucos e a manipulação da informação.

Se você faz parte dos amantes e curiosos desse gênero, veja 5 filmes futurísticos que falam sobre sociedades controladoras!

1. Jogador Nº 1

O filme se passa em 2045, com o mundo à beira do caos e do colapso. As pessoas encontraram salvação no OASIS, um expansivo universo de realidade virtual criado pelo brilhante e excêntrico James Halliday. Quando Halliday morre, ele deixa sua imensa fortuna para a primeira pessoa que encontrar um ovo de Páscoa digital escondido em algum lugar do OASIS, desencadeando uma competição que cativa o mundo inteiro.

Quando o jovem herói chamado Wade Watts — órfão e morador de uma região superpovoada — decide participar da competição, é lançado em uma caçada ao tesouro que desafia a realidade, passando por um universo fantástico de mistério, descoberta e perigo. Para os amantes dos anos 80, é uma aventura repleta de referências à cultura pop dessa época, bem como à história dos videogames e da cultura geek.

Onde assistir: Prime Video, HBO Max e Now.

2. Pequena Grande Vida

Protagonista descobre que nem tudo é o que parece (Imagem: Reprodução Digital | Paramount Pictures)

A história se passa em um mundo no qual cientistas desenvolveram uma tecnologia que permite encolher seres humanos a uma diminuta fração de seu tamanho original. A ideia por trás desse processo, conhecido como downsizing, é reduzir o consumo de recursos naturais e o impacto ambiental da humanidade. Além disso, ao se tornarem pequenas, as pessoas têm a possibilidade de viver uma vida de luxo e abundância em comunidades especialmente projetadas para esse novo estilo de vida.

O protagonista, Paul Safranek (interpretado por Matt Damon), é um homem comum que se sente frustrado com sua vida comum e monótona. Ele e sua esposa Audrey (interpretada por Kristen Wiig) decidem passar pelo processo de downsizing, buscando uma oportunidade de melhorar suas vidas e ter acesso a uma vida mais próspera. Após o processo de encolhimento, Paul encontra desafios e situações inesperadas, incluindo a perda de contato com sua esposa.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV+

3. O Preço do Amanhã

Obra torna real o ditado “tempo é dinheiro” (Imagem: Reprodução Digital | 20th Century Fox)

O filme estrelado por Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy e Olivia Wilde se passa em um futuro distópico em que o tempo se tornou a moeda de troca. As pessoas param de envelhecer aos 25 anos, mas, a partir desse ponto, têm apenas um ano de vida restante. O tempo de cada indivíduo é exibido em um relógio em seu antebraço. Já a sociedade é dividida em zonas: as áreas ricas, onde as pessoas acumulam tempo e vivem por muitos anos, e as zonas pobres, onde o tempo é escasso e as pessoas lutam diariamente para sobreviver.

Will Salas (Justin Timberlake) é um trabalhador da zona pobre que recebe um presente inesperado de um homem rico que já viveu por séculos. Quando o homem se suicida, ele transfere todo o seu tempo para Will. Esse evento coloca o protagonista sob suspeita das autoridades. Ele logo conhece Sylvia Weis (Amanda Seyfried), a filha de um poderoso magnata, e os dois se unem para combater a opressão e a desigualdade social, buscando uma revolução que possa mudar o sistema de troca de tempo.

Onde assistir: HBO Max e Now.

4. V de Vingança

Máscara clássica do filme é usada até hoje como símbolo de combate a governos opressores (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros. Pictures)

O longa retrata um Reino Unido totalitário governado por um partido fascista conhecido como Norsefire. O país está mergulhado em opressão, censura e vigilância constante sobre seus cidadãos. A sociedade é controlada por um líder supremo chamado Chanceler Adam Sutler (John Hurt), que governa com mão de ferro.

O protagonista é um enigmático revolucionário conhecido apenas como “V” (interpretado por Hugo Weaving), que usa uma máscara de Guy Fawkes, um famoso conspirador inglês do século XVII. V luta contra o regime opressor e busca inspirar o povo a se libertar do controle governamental.

V conhece Evey Hammond (interpretada por Natalie Portman), uma jovem funcionária do governo que testemunha a crueldade do regime. Evey é resgatada por V quando tenta defender-se de um grupo de oficiais secretos e é atraída para o mundo dele.

Onde assistir: Prime Video, HBO Max e Now.

5. Onde Está Segunda?

Filme original da Netflix mostra o talento de Noomi Rapace ao interpretar sete personagens (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Com o aumento constante da população e a transformação da América do Sul em um deserto, os recursos naturais da Terra tornaram-se escassos. Para enfrentar essa crise, a sociedade busca soluções, e uma delas é a produção de alimentos geneticamente modificados para suprir as demandas em espaços cada vez mais limitados. No entanto, isso gera um efeito colateral inesperado: um aumento de gêmeos, piorando ainda mais o problema da superpopulação.

Em meio a essa situação, surge a proposta radical da bióloga conservadora Nicolette Cayman (Glenn Close), em que cada casal pode ter apenas um filho, e os irmãos gêmeos são mantidos em sono criogênico até que o planeta se recupere. Todos os países adotam essa medida, implementando uma agência rígida para monitorar os cidadãos através de pulseiras eletrônicas.

Apesar da vigilância extrema, Terrence Settman (Willem Dafoe) consegue salvar a vida de suas sete netas, fazendo com que elas se revezem nos dias da semana e assumam o mesmo nome, Karen Settman – em homenagem à mãe delas, que faleceu no parto. Trinta anos se passam, e as sete irmãs seguem essa rigorosa rotina até que, misteriosamente, uma delas, Segunda (Noomi Rapace), não retorna para casa. A partir desse ponto, um enigma se desdobra, e a história se desenrola com mistério e tensão.

Onde assistir: Netflix