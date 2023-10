4 receitas deliciosas com frutas para crianças

É possível oferecer lanches saudáveis e gostosos para as crianças. Para isso, as frutas são uma ótima alternativa, já que são ricas em vitaminas, fibras e minerais e podem ser preparadas de diversas formas. Pensando nisso, separamos 4 receitas com frutas de dar água na boca para alegrar os pequenos. Confira!

Picolé de salada de frutas

Ingredientes

1 xícara de chá de morango cortado em rodelas

1 xícara de chá de pêssego cortado em fatias

1 xícara de chá de mirtilo

1 xícara de chá de kiwi cortado em rodelas

700 ml de suco de pera

Açúcar a gosto

Palitos de sorvete

Modo de preparo

Em um recipiente para picolé, coloque todas as frutas. Adicione o suco de pera e leve ao congelador até ganhar consistência. Após, coloque os palitos para sorvete e deixe congelar. Sirva em seguida.

Pavê de abacaxi

Ingredientes

1 abacaxi cortado em cubos

1 copo de iogurte natural

8 colheres de sopa de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de pêssego em calda picados

1 envelope de gelatina sem sabor

30 g de castanha-de-caju

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o abacaxi, o açúcar mascavo, 1/2 xícara de chá de água e leve ao fogo médio, sempre mexendo. Deixe ferver por 5 minutos, desligue o fogo e reserve. Em seguida, dissolva a gelatina em água conforme as instruções da embalagem. Após, transfira a gelatina para o liquidificador, acrescente o iogurte natural e bata por 3 minutos. Em um recipiente, coloque a mistura de abacaxi reservada, o creme com a gelatina e os pedaços de pêssego. Polvilhe com as castanhas-de-caju e leve ao congelador por 12 horas. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com banana (Imagem: Maria Wan | Shutterstock)

Vitamina de mamão com banana

Ingredientes

600 ml de leite

1/2 mamão picado em pedaços

3 bananas

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

4 colheres de sopa de leite em pó

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite, o mamão, as bananas, o leite em pó, a aveia e as pedras de gelo. Bata tudo até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para uma jarra e sirva em seguida.

Bolinho de maçã

Ingredientes

1 maçã ralada

2 colheres de sopa de aveia em flocos

em flocos 2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 ovo

1 colher de sopa de uva-passa

1 pitada de canela em pó

1 colher de chá de fermento em pó

Sementes de chia e linhaça a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento em pó, e misture bem até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento e misture mais um pouco. Unte formas para cupcake com manteiga, enfarinhe com farinha de trigo e despeje a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno, espere esfriar e sirva em seguida.