3 receitas termogênicas com gengibre

O gengibre é uma raiz muito famosa pela função termogênica. Ou seja, possui propriedades capazes de ajudar a acelerar o metabolismo. Versátil, pode ser usado na culinária para dar um sabor especial aos pratos, ou em chás e sucos funcionais para ajudar no emagrecimento e auxiliar a combater processos inflamatórios. Por isso, confira três receitas termogênicas com gengibre para inserir na dieta.

Suco de maçã com gengibre

Ingredientes

1 pedaço de gengibre fresco picado

1 maçã-verde picada e sem casca

sem casca 1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de gelo

1 limão sem casca e sem sementes

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque o gengibre descascado e picado com os outros ingredientes em um liquidificador. Bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida.

Picolé de manga e gengibre (Imagem: jefftakespics2 | Shutterstock)

Picolé de manga e gengibre

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de água

1 colher de chá de gengibre fresco picado

fresco picado 1/2 abacaxi picado

1 manga picada

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, desligue o fogo, coloque o gengibre na água e deixe descansar por 5 minutos. Retire o gengibre e aguarde esfriar. Em seguida, coloque a água e os demais ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Depois, transfira a mistura para formas de picolé e leve ao freezer por 2 horas. Coloque os palitos para picolé e volte ao freezer para congelar.

Sopa de gengibre

Ingredientes

3 1/2 xícaras de chá de batata picada

2 xícaras de chá de cenoura picada

picada 2 xícaras de chá de tomate picado

2 pedaços de gengibre picados

4 colheres de sopa de cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite

Sal e salsa picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque 2 colheres de sopa de azeite e leve ao fogo. Acrescente a cebola e refogue até dourar. Adicione a batata, a cenoura, o tomate e o gengibre e refogue por mais dois minutos. Cubra com água e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Após, espere esfriar e bata tudo no liquidificador até obter uma sopa cremosa. Em seguida, em outra panela, doure o alho no restante do azeite e acrescente a sopa batida. Tempere com o sal e a salsa e deixe aquecer por 3 minutos. Retire do fogo e sirva em seguida.