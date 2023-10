Poke bowl: 3 receitas práticas e saborosas

O poke é um prato tradicionalmente havaiano e que já caiu no gosto dos brasileiros. Pela versatilidade, permite criar diversas opções que você pode preparar em sua casa e com os ingredientes que quiser. A seguir, confira 3 receitas de poke de dar água na boca.

Poke de salmão

Ingredientes

200 g de salmão fresco cortado em cubos

cortado em cubos 100 g de arroz japonês cozido

1 abacate cortado em meia-lua

1/2 pepino cortado em rodelas finas

1/2 repolho roxo cortado em tiras finas

1/2 cenoura ralada

1/2 rabanete cortado em fatias finas

1 punhado de alga marinha wakame

1 colher de sopa de shoyu

1 colher de chá de gergelim preto e branco

2 rodelas de limão

Modo de preparo

Em um bowl, comece fazendo uma base de arroz japonês cozido. Acomode o salmão em cubos, o repolho roxo, o pepino, o rabanete, a cenoura, a alga marinha e o abacate por cima do arroz. Finalize com o gergelim preto e branco. Sirva com o molho shoyu e as rodelas de limão.

Poke vegetariano de shimeji e shitake

Ingredientes

2/3 de xícara de arroz japonês cozido

1/2 xícara de chá de acelga cortada em tiras

50 g de shitake cortado em fatias

50 g de shimeji

1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado

2 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 abacate cortado em fatias

1/2 manga cortada em cubos

1 colher de sopa de shoyu

1 colher de sobremesa de azeite

Sal, folhas de coentro, amendoim e gergelim a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, refogue os cogumelos com azeite e shoyu e reserve. Na mesma frigideira, refogue a acelga com um pouco de óleo de gergelim e sal. Em um bowl, coloque o arroz japonês cozido, cubra com os cogumelos refogados e a acelga. Finalize com a manga, o abacate, o tomate-cereja, o óleo de gergelim torrado e as folhas de coentro. Sirva com o amendoim e o gergelim.

Poke de camarão

Ingredientes

150 g de camarão cozido e sem casca

1 xícara de chá de arroz japonês cozido

de arroz japonês cozido 1 folha de alga nori cortada em tiras

1/2 pepino cortado em fatias finas

1/2 rabanete cortado em fatias finas

1/2 abacate cortado em meia-lua

1 punhado de alga marinha wakame

1 colher de sopa de gergelim preto e branco

4 colheres de sopa de shoyu

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o shoyu com o suco de meio limão e reserve. Em um bowl, coloque o arroz japonês cozido, cubra com o abacate, as algas, o pepino e o rabanete. No recipiente do molho, adicione o camarão, fazendo uma marinada rápida. Na sequência, coloque o camarão na base já montada. Finalize com o gergelim.