7 dicas para se preparar corretamente para o Enem

O Enem é uma prova importante e que precisa de bastante dedicação, planejamento e força de vontade para obter o sucesso desejado. A boa notícia é que é possível alcançar esse objetivo com disciplina e foco na rotina. Abaixo, veja algumas dicas que podem te ajudar a se preparar para essa prova.

1. Relaxe e revise as matérias sem exageros

Sem estresse, decida o que fazer no dia anterior ao Enem. O mais aconselhável é relaxar. Entretanto, como o método de estudo é muito pessoal, se não lhe causar cansaço, nem incômodo, revise as matérias que achar importante, mas sem exageros. Evite consumir álcool e alimentos gordurosos, durma bem e aproveite para fazer alguma atividade relaxante.

2. Alimente-se e vista-se corretamente

Faça um número razoável de refeições balanceadas, não pule nenhuma. Durante a prova, se abasteça com água e frutas. Para otimizar a sensação de conforto, use roupas adequadas à estação. Evite peças que dificultem a circulação sanguínea.

3. Se conecte com o que te faz bem

Cada indivíduo sabe a melhor maneira de se conectar com a espiritualidade e consigo mesmo. Como vestibulando, faça tudo que complemente a dedicação ao estudo e o fortaleça. Solicite aos familiares que vibrem com você. No dia da prova, caso deseje, tome banho enquanto mentaliza a ansiedade indo para o ralo.

4. Seja pontual

É importante conhecer antecipadamente o local da prova. Saia de casa com antecedência, pois pneus furam, ônibus atrasam, congestionamentos acontecem em ruas, avenidas, rodovias… Caso seja mais seguro, durma na casa de amigos ou parentes.

Saber por onde começar a prova ajuda a economizar tempo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

5. Conheça a prova

Aqui, mais do que nunca, vale o toque pessoal. Se você não sabe por onde começar, decida isso depois de passear pela prova, dar uma olhada. Então, selecione as disciplinas que lhe são mais fáceis. Em seguida, dedique-se às disciplinas/questões mais difíceis ou complexas.

6. Mantenha a calma e a concentração

Leia atentamente os enunciados, grifando-os e fazendo anotações e esquemas ao lado das questões. Como o tempo de resolução de cada questão é muito curto, ao ler os enunciados, anote aquelas palavrinhas-chaves, arme contas, faça esqueminha de regra de três etc. Em outras palavras, traduza os enunciados em uma linguagem que lhe permita organizar claramente as respostas.

7. Dê uma pausa

Você pode estabelecer horários para paradas estratégicas durante as provas. Se preferir, ouça seu corpo e, ao menor sinal de incômodo, respire fundo, faça alongamentos de braços e pernas e movimente a cabeça em círculos. Ao longo da prova, beba água em abundância, sobretudo se o dia estiver muito quente. Coma uma fruta ou uma barra de cereais. Se necessário, vá ao banheiro, mas seja breve.

Por Tao Consult