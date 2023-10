3 receitas deliciosas com grão-de-bico

O grão-de-bico, uma leguminosa altamente nutritiva, é um verdadeiro tesouro na culinária e na promoção da saúde. Seu perfil nutricional é notável, destacando-se por ser uma excelente fonte de proteína, fibras solúveis e insolúveis, minerais essenciais, como ferro e magnésio, além de vitaminas do complexo B. Essa combinação o torna um aliado poderoso para a saúde do coração, equilíbrio intestinal e níveis de energia.

Além de seus benefícios à saúde, o grão-de-bico é incrivelmente versátil na cozinha. Ele pode ser usado de diversas maneiras, desde saladas e sopas até pratos quentes e acompanhamentos saborosos. Pensando nisso, separamos 3 receitas especiais com essa leguminosa para você. Confira!

Abóbora recheada com grão-de-bico

Ingredientes

1 abóbora

1/2 xícara de chá de grão-de-bico

de grão-de-bico 1/2 xícara de chá de quinoa

1/4 de xícara de chá de cogumelo Paris fatiado

1/2 cebola cortada em cubos pequenos

1/4 de pimentão vermelho cortado em cubos

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois disso, escorra e lave-o em água corrente. Em uma panela, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo. Cozinhe por 15 minutos. Após esse período, desligue o fogo, escorra a água e reserve o grão-de-bico. Em outra panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo. Cozinhe por 12 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.

Corte o topo da abóbora e, com o auxílio de uma colher, retire as sementes. Coloque a abóbora em uma forma, regue-a com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, misture o grão-de-bico, a quinoa, os cogumelos, a cebola, o pimentão, o sal e a pimenta-do-reino. Retire a abóbora do forno, recheie com a mistura e leve ao forno novamente por mais 7 minutos.

Dica: antes de servir, salpique com salsa ou coentro.

Grão-de-bico com legumes

Ingredientes

250 g de grão-de-bico

600 ml de água

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de alho-poró picado

1 tomate picado

100 g de abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 100 g de brócolis picado

100 g de vagem picada

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após esse período, descarte a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com a água e leve ao fogo. Assim que a panela pegar pressão, deixe cozinhar por aproximadamente 20 minutos e desligue o fogo. Espere a pressão da panela sair completamente, descarte a água e reserve o grão-de-bico.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o alho-poró. Em seguida, acrescente a abobrinha, o brócolis, a vagem e o tomate. Cozinhe até ficarem al dente. Acrescente o grão-de-bico, adicione sal, misture bem e sirva em seguida.

Almôndegas de grão-de-bico (Imagem: Olga Nayashkova | Shutterstock)

Almôndegas de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 cebola picada

3 dentes de alho amassados

2 xícaras de chá de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após esse período, descarte a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo por 25 minutos. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair, abra a panela e escorra a água. Bata o grão-de-bico no liquidificador até ficar homogêneo.

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico batido, a farinha de linhaça, a farinha de grão-de-bico, a cebola, o alho, a pimenta-do-reino e o sal. Misture bem e enrole a massa no formato de bolinhas. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e disponha as almôndegas e refogue-as por 4 minutos. Acrescente o molho de tomate e 1 colher de sopa de água e deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva a seguir.

Dica: antes de servir, salpique cheiro-verde.