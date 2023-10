5 saladas com quinoa para ajudar a emagrecer

A quinoa é um ingrediente versátil e altamente nutritivo que pode ser uma opção saudável para incluir na dieta. Além de ser uma excelente fonte de proteína, a quinoa também é rica em fibras, tornando-a uma escolha ideal para quem busca emagrecer e ganhar massa muscular. Pensando nisso, separamos 5 receitas de saladas com essa semente para enriquecer o seu cardápio. Confira!

Salada de quinoa com abacate e tomate

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1 abacate cortado em fatias

1 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio

Suco de 1 limão

1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas

1 xícara de chá de folhas de alface roxa cortadas

1 xícara de chá de folhas de rúcula silvestre

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, escorra a água e reserve. Em uma tigela, misture a quinoa, o abacate, as folhas de alface, as folhas de rúcula silvestre e os tomates-cereja. Em seguida, em um recipiente, misture o suco de limão, o azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino até obter um molho homogêneo. Despeje o molho sobre a salada, coloque as fatias de cebola-roxa e a salsinha e sirva.

Salada de quinoa com espinafre e morangos

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de folhas de espinafre fresco

1 xícara de chá de morangos cortados em fatias

1/4 de xícara de nozes picadas

2 colheres de sopa de vinagre de framboesa

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra e reserve. Em uma saladeira, misture a quinoa, o espinafre, os morangos e as nozes. Em uma tigela, misture o vinagre de framboesa, o azeite de oliva, o mel, o sal e a pimenta-do-reino até obter um molho homogêneo. Adicione molho à salada, misture bem e sirva.

Salada de quinoa com legumes grelhados

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1 abobrinha cortada em pedaços

1 pimentão amarelo cortado em pedaços

1 berinjela cortada em pedaços

1 cenoura cortada em pedaços

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída, manjericão, coentro e salsa a gosto

Água

Modo de preparo

Coloque a quinoa em uma panela, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Depois de cozida, escorra a água e reserve a quinoa. Em uma frigideira em fogo médio e com um fio de azeite, grelhe a abobrinha, o pimentão, a berinjela e a cenoura até que fiquem dourados. Reserve. Em uma tigela, misture os legumes com a quinoa e reserve. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o manjericão, o coentro, a salsa, o sal e a pimenta-do-reino até obter um molho consistente. Regue a quinoa reservada com o molho e sirva em seguida.

Salada de quinoa com grão-de-bico, tomate e pepino (Imagem: Megan Betteridge | Shutterstock)

Salada de quinoa com grão-de-bico, tomate e pepino

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

300 g de grão-de-bico

1 pepino cortado em cubos

1/2 cebola-roxa cortada em cubos

1 tomate cortado em cubos

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

500 ml de caldo de legumes

Sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panlea, coloque a quinoa, cubra com o caldo de legumes, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Escorra e reserve. Em uma panela, coloque o grão-de-bico, o sal e a água e cozinhe até que esteja macio. Escorra e reserve. Misture, em uma tigela, a quinoa, o grão-de-bico, o pepino, o tomate e a cebola-roxa. Em seguida, prepare, em outra tigela, o molho de limão, misturando o suco de limão, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e o cominho. Regue a salada com o molho e misture bem. Sirva em seguida

Dica: polvilhe com coentro.

Salada de quinoa com atum e feijão-preto

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

170 g de atum ralado

200 g de feijão-preto

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 pimentão vermelho picado

4 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

2 dentes de alho

Cominho, coentro e pimenta-caiena a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, refogue os dentes de alho em duas colheres de azeite de oliva. Adicione o feijão, cubra com água e cozinhe por 25 minutos. Após, escorra e reserve. Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, escorra a água e reserve. Em uma tigela, misture a quinoa, o atum ralado, o feijão-preto, o milho-verde e o pimentão vermelho. Em um recipiente, misture duas colheres de azeite de oliva, o suco de limão, o cominho, o coentro e a pimenta-caiena até obter um molho. Regue a salada com o molho e misture bem antes de servir.