5 dicas para melhorar a escrita de um texto

Quem não tem o hábito de escrever, acaba entrando em desespero quando precisa fazer uma redação para vestibulares, concursos ou, até mesmo, em uma entrevista de emprego. Mas, tudo é uma questão de treino, planejamento e força de vontade.

“É preciso um ‘ritual’, que se inicia com o planejamento do texto, passa pelas anotações sobre o que se pretende escrever, a pesquisa sobre o tema, a redação propriamente dita, a revisão da redação e, por fim, o ato de passar isso tudo a limpo. Isso significa que uma redação não pode ser feita de uma só tacada: é preciso cumprir etapas”, explica Édson Correa, professor e doutor em Língua Portuguesa.

O processo da redação começa muito antes da escrita. É preciso se atentar ao que é exigido pelos avaliadores para não fugir do tema. “Ela deve obedecer ao que é solicitado quanto à tipologia textual, ao gênero textual e ao tema proposto. Se um redator não consegue compreender o que está sendo pedido, ele já se revela com deficiência de competência textual”, completa.

Como melhorar o seu texto

Veja algumas dicas do professor Édson Correa:

A redação deve demonstrar que o autor tem domínio da norma culta da língua e capacidade de desenvolver e articular suas ideias, com clareza e concisão.

Planeje o texto, buscando informações sobre o que se pretende escrever; anote essas informações.

Faça uma primeira versão do texto; releia o que escreveu em voz alta; corrija o que estiver errado; passe a limpo e entregue a redação.

Escreve melhor quem lê mais, porque o autor se familiariza com as estruturas textuais, aprende novas palavras e adquire mais repertório.

É importante que o autor seja um leitor crítico de si mesmo, que ele seja capaz de reconhecer os erros quando fizer a revisão. Por isso, na revisão é importante que seja feita uma leitura oral, porque assim é possível ouvir o que há de ruim no texto.

Crie o hábito da leitura para ajudar na escrita (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

Faça um bom planejamento

Édson Correa ressalta que, se houver um planejamento bem-feito, a chance de começar outra redação após a revisão vai ser bem menor. Outro ponto importante em uma boa redação é a capacidade de elaborar um texto conciso, no qual as ideias e argumentos são elaborados de forma clara e sem rodeios.

Alunos, muitas vezes ficam preocupados com o número de palavras de uma redação, começam a “encher linguiça”. Fatalmente, acabam se perdendo em meio a tantas palavras e frases soltas, sem objetivo claro, alerta Alexandre Daumerie, professor do curso de Letras da Anhanguera de Niterói.

Por isso, é fundamental criar o hábito de ler. “Qualquer leitura. Mas se o objetivo é escrever boas narrativas, é importante ler romances, contos e crônicas. Se o objetivo é escrever textos jornalísticos, devem ser lidos jornais e revistas, e assim vai”, explica Édson Correa.

Como encantar com o seu texto

Um bom texto deve prender o leitor ao ponto de fazê-lo ler o que você escreveu até o final, no entanto, isso não é tão fácil em determinados tipos de texto. “Um texto ‘sedutor’ deve estruturar-se eficientemente conforme o que exige sua tipologia ou gênero. Um texto do tipo narrativo, por exemplo, deve ter um enredo instigante e um conflito inteligente e verossímil. Já um texto do tipo argumentativo deve apresentar argumentos consistentes que levem o leitor a crer na tese que se pretende defender”, analisa o professor Édson Correa.

É fundamental treinar a escrita para que se consiga escrever um texto objetivo e, ao mesmo tempo, atraente. “Quanto à objetividade, essa vai depender da capacidade de síntese do autor no sentido de transmitir suas ideias de maneira simples e direta. No entanto, a objetividade pode não ser um elemento primordial em alguns gêneros textuais, como os literários”, conclui o professor e doutor em Língua Portuguesa.