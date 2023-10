3 receitas fit com whey protein

O whey protein é uma proteína de alta qualidade derivada do soro do leite, amplamente reconhecida pelo papel fundamental na nutrição e no condicionamento físico. Muito utilizado por atletas e entusiastas do mundo fitness que desejam melhorar o ganho de massa magra, ele é essencial para o crescimento e reparo muscular.

Procurando maneiras diferentes de incorporar esse queridinho dos amantes de academia em sua dieta? Para ajudá-lo, separamos três receitas deliciosas com whey protein. Confira!

Smoothie de banana com whey sabor chocolate

Ingredientes

1 banana madura

madura 1 colher de sopa de whey protein em pó sabor chocolate

1 colher de sopa de cacau em pó sem açúcar

1 xícara de chá de leite de amêndoas

Gelo e mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, adicione a banana, o whey protein, o cacau em pó, o leite de amêndoa e o mel. Em seguida, acrescente gelo e bata tudo até obter uma consistência cremosa. Despeje em um copo e sirva.

Salada de quinoa com whey, abacaxi e nozes

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1/2 abacaxi cortado em pedaços

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã fresca

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de whey protein em pó sabor baunilha

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, adicione uma pitada de sal e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Escorra e reserve. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, o abacaxi, as nozes, o whey e as folhas de hortelã. Depois, em um recipiente pequeno, misture azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino até obter um molho homogêneo. Regue a salada com o molho e misture bem para incorporar os sabores. Em seguida, sirva.

Muffins de whey com frutas vermelhas (Imagem: Gosia1982 | Shutterstock)

Muffins de whey com frutas vermelhas

Ingredientes

1 ¼ de xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de whey protein em pó sabor baunilha

em pó sabor baunilha 1 colher de chá de fermento em pó

1/4 de xícara de chá de leite desnatado

1/4 de xícara de chá de iogurte natural

1 ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de frutas vermelhas cortadas em cubos

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture uma xícara de chá de farinha de aveia, o whey protein e o fermento em pó. Reserve. Em outro recipiente, bata o ovo e adicione o leite desnatado, o iogurte integral e a essência de baunilha. Misture com os ingredientes reservados na tigela até obter uma massa homogênea. Adicione as frutas vermelhas delicadamente e misture bem.

Unte forminhas para muffins com azeite e o restante da farinha de aveia e distribua a massa em cada uma delas. Leve ao forno preaquecido a 180C por aproximadamente 25 minutos ou até que os muffins fiquem dourados e firmes. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme. Sirva em seguida.