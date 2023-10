8 livros infantis com ensinamentos importantes para toda a vida

A introdução ao universo da leitura na infância não apenas proporciona o acesso ao conhecimento, mas também estimula a imaginação, a criatividade e a compreensão do mundo que as rodeia. Além disso, a leitura contribui para o desenvolvimento da linguagem, ampliação do vocabulário e aprimoramento das habilidades de comunicação, elementos essenciais para o sucesso acadêmico e social das crianças ao longo da vida.

Abaixo, conheça alguns títulos sobre temas diversos para os pequenos, como introdução à ciência, consciência ecológica, compreensão sobre o luto, cultivo de amizades e mais!

Livro “Atéquenfim” (Imagem: Reprodução digital | AZ7 Editora)

1. Atéquenfim

Desde pequenas, as crianças podem ser ensinadas a cuidar dos animais e das plantas. Neste livro, elas percebem isso com a história de uma menina que viaja para a fazenda dos avós e, de um dia para o outro, se transforma em uma lagarta. Além de promover consciência ambiental nos leitores, a obra também ressalta a importância de os pequenos se distanciarem das telas para se divertirem na natureza.

Autora: Paula Mazzola

Livro “Bel, A Experimentadora” (Imagem: Reprodução digital | Moah! Editora)

2. Bel, A Experimentadora

Escrito pelo professor Bruno Gualano, o livro conta a história de Bel, uma menina curiosa em busca de descobrir o porquê das coisas – por isso, continua a fazer experimentos diferentes apesar de os vizinhos do bairro acreditarem que ela é uma bruxinha má. A partir disso, o autor fala sobre a importância do trabalho do cientista para a sociedade e mostra como esse olhar científico pode melhorar o mundo.

Autor: Bruno Gualano

Livro “A mala do Opa” (Imagem: Reprodução digital | Leitura e Arte)

3. A mala do Opa

Era verão, e Helena passava as férias com a irmã, os pais e Opa na casa de praia, onde tinha liberdade para fazer explorações e aproveitar bastante a companhia da família. Até que algo aconteceu… Durante o passeio de barco, a menina encarou de perto uma situação que nunca havia vivido e teve que aprender, com ajuda da mãe, a lidar com a perda de alguém muito querido. A partir da narrativa, a autora ajuda a elaborar sentimentos e trata a morte com naturalidade e delicadeza, pois, afinal, ela faz parte da vida.

Autora: Camila Capel

Livro “Histórias para Despertar” (Imagem: Reprodução digital | Hanoi Editora)

4. Histórias para despertar

Direcionada ao público infantojuvenil, a coletânea de fábulas e contos de fadas ilustra, de forma criativa e alegre, a eterna busca do ser humano por sabedoria e realização. O livro conduz o leitor em uma incursão pelos conceitos mais importantes e necessários do mundo da Filosofia. É uma oportunidade para se divertir e, ao mesmo tempo, aprender um pouco sobre a “arte de viver”.

Autora: Isabella Arruda Galvão

Livro “Arthur e Miguel em: aventura na ilha dos dinossauros” (Imagem: Reprodução digital | Ases da Literatura)

5. Arthur e Miguel em: aventura na ilha dos dinossauros

Nesta obra publicada pela Asinha, além de descobrir várias curiosidades sobre o universo jurássico e as espécies de dinossauros, os pequenos leitores vão aprender com os irmãos Arthur e Miguel a importância da união familiar. No livro da carioca Sol Oliveira, os personagens entendem que, enquanto estiverem juntos e puderem contar um com o outro, qualquer missão pode ser cumprida.

Autora: Sol Oliveira

Livro “Dentro do pote” (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

6. Dentro do pote

Escrito e ilustrado por Deborah Marcero, o leitor vai acompanhar a jornada de um coelhinho que ama cultivar memórias e guarda itens comuns do cotidiano, como flores e pedras em formato de coração. Longe de estar sozinho nesta jornada, o mundo do protagonista ganha uma nova perspectiva quando ele conhece a pequena Lídia. A dupla embarca em uma missão para guardar sentimentos, lembranças, ventanias, frescor e até mesmo arco-íris. O livro, publicado pela VR Editora, ensina sobre o poder da memória para superar momentos difíceis, além da importância de cultivar a amizade verdadeira.

Autora: Deborah Marcero

Livro “Brincando de aprender a aprender brincando” (Imagem: Reprodução digital | Clube de Autores)

7. Brincando de aprender a aprender brincando

Com três décadas de experiência como professora da rede pública de ensino, Maria Lita da Silva Cardozo desenvolveu uma metodologia para alfabetizar crianças de forma lúdica. A obra da autora, toda escrita em letra bastão para facilitar o reconhecimento e a decodificação de pessoas em fase de letramento, utiliza poesia e ilustrações a serem coloridas como ferramentas de aprendizado.

Autora: Maria Lita da Silva Cardozo

Livro “As sobrinhas animadas e a titia estressada” (Imagem: Reprodução digital | AZ7 Editora)

8. As sobrinhas animadas e a titia estressada

Neste livro, as crianças são super-heroínas na vida dos adultos. Quando uma tia sobrecarregada de trabalho decide passar um final de semana com as sobrinhas, ela redescobre a importância de se conectar com a imaginação e a leveza da infância. Durante a narrativa, as meninas também aprendem que não existem limitações para as mulheres: elas podem se tornar o que quiserem.

Autora: Marli Beraldi

Por Maria Clara Menezes