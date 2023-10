7 tipos de tosa para cachorro da raça shih tzu

O shih tzu é uma raça de cachorro pequena de origem chinesa, conhecida por sua aparência graciosa e exuberante. Esses cães apresentam uma cabeça larga e arredondada, olhos expressivos e orelhas caídas. Sua pelagem é uma das características mais diferentes, sendo longa, densa e sedosa, muitas vezes chegando até o chão.

A seguir, confira alguns tipos de tosa comuns para essa raça!

1. Tosa leão

A tosa leão é uma das mais icônicas para os shih tzus. Nessa técnica, a pelagem ao redor da cabeça é mantida longa e exuberante, criando uma juba semelhante à de um leão. O restante do corpo é tosado de maneira curta, o que proporciona um contraste. A ponta da cauda também é mantida longa.

2. Tosa filhote

A tosa filhote é uma opção popular para shih tzus de todas as idades. Consiste em manter o pelo em comprimento uniforme e curto em todo o corpo, criando uma aparência mais jovial e fácil de cuidar. Essa tosa realça as características adoráveis da raça.

3. Tosa higiênica

A tosa higiênica é focada em áreas específicas do corpo, como a região ao redor do ânus e dos órgãos genitais. O objetivo é manter essas áreas limpas e livres de pelos em excesso, evitando possíveis complicações.

4. Tosa higiênica com topete

Similar à tosa higiênica, esta técnica foca em manter áreas específicas do corpo limpas. No entanto, também inclui a criação de um topete na cabeça, que é uma característica distintiva dos shih tzus.

5. Tosa verão

Ideal para climas quentes, essa tosa envolve a redução do comprimento do pelo para proporcionar ao cão mais conforto durante as altas temperaturas. O corpo é tosado de maneira uniforme, enquanto a cabeça e a cauda são mantidas em comprimentos moderados.

A tosa longa exige cuidado diário para manter a pelagem bonita e desembaraçada (Imagem: Michael Mong | Shutterstock)

6. Tosa longa

Essa abordagem valoriza e preserva o comprimento natural do pelo, mantendo-o longo. No entanto, exige cuidado diário para desembaraçar e escovação regular para evitar nós e emaranhados.

7. Tosa em camadas

Essa técnica envolve a criação de diferentes comprimentos de pelo em camadas, proporcionando uma textura e volume naturais. A pelagem ao redor do rosto é mantida curta para facilitar a visão do cachorro.