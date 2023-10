5 receitas com frango para melhorar o ganho de massa muscular

O frango é um dos alimentos mais consumidos por quem deseja manter uma dieta equilibrada e aumentar o ganho de massa muscular. Isso porque ele é uma fonte rica de proteínas magras e de vitaminas do complexo B. Por isso, também tem papel essencial no aumento do metabolismo do corpo. E o melhor: pode ser preparado de diversas formas e possui um valor acessível.

A seguir, reunimos 5 receitas fáceis e saudáveis com frango para melhorar o resultado do seu treino. Confira!

Frango assado com batata-doce laranja

Ingredientes

1 batata-doce laranja

1 filé de frango

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Azeite para untar

Sal, pimenta-do-reino moída, coentro e salsa a gosto

Modo de preparo

Descasque e corte a batata em pedaços. Em seguida, transfira para um recipiente e adicione o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misture bem e reserve. Em outro recipiente, tempere o frango com sal, coentro e salsa. Transfira o frango e a batata-doce temperados para uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente de 20 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Dica: sirva com salada de vagem cozida.

Frango grelhado com legumes

Ingredientes

300 g de peito de frango cortado em tiras finas

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e cortada

descascada e cortada 1/2 xícara de chá de batata descascada e cortada

1/2 xícara de chá de vagem cozida

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, salsa e tomilho a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as tiras de frango com limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar enquanto prepara os legumes. Em panelas separadas, coloque a cenoura e a batata, cubra com água e leve ao fogo. Cozinha-as até ficarem macias. Em outro recipiente, misture a batata, a cenoura e a vagem. Tempere com sal, pimenta-do-reino, salsa, tomilho e uma colher se sopa de azeite. Reserve.

Em uma frigideira, coloque uma colher de sopa com azeite e leve ao fogo para aquecer. Após, adicione as tiras de frango e grelhe-as até que dourem. Retire do fogo e sirva com os legumes reservados.

Salada de frango com abacate (Imagem: Liv friis-larsen | Shutterstock)

Salada de frango com abacate

Ingredientes

200 g de peito de frango cortado em tiras grossas

1/2 abacate firme cortado em meia-lua

cortado em meia-lua 1 colher de sobremesa de gengibre ralado

1 colher de sopa de alecrim fresco

1 colher de chá de azeite

Folhas variadas de rúcula e alfaces lisa, crespa e americana

8 tomates-cereja cortados ao meio

Sal a gosto

Raspas de 1 limão

1 colher de sobremesa de azeite extravirgem

Vinagre de limão e sal a gosto

1 colher de chá de chia

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as tirar de frango com sal, gengibre, raspas de limão e alecrim. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma frigideira antiaderente, coloque o azeite e leve ao fogo. Adicione o frango temperado e refogue até dourar. Reserve.

Em uma saladeira, coloque as folhas de rúcula, alface lisa, crespa e americana. Adicione as fatias de abacate, as tiras de frango e tomates-cereja. Tempere com vinagre de limão, azeite e sal. Polvilhe com a chia e sirva.

Frango ao curry com arroz integral

Ingredientes

300 g de peito de frango

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 abobrinha pequena cortada em cubos

1/2 colher de sopa de farinha de trigo

200 ml de leite integral

1/2 xícara de chá de curry em pó

2 dentes de alho cortados

1 xícara de chá de arroz integral

800 ml de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo. Acrescente o frango e refogue até dourar. Depois, adicione a abobrinha, o sal e a pimenta-do-reino e cubra com 500 ml de água. Cozinhe por 5 minutos, retire do fogo e reserve. Em outra panela, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo. Adicione o alho e o arroz e refogue por 5 minutos. Cubra com a água restante e cozinhe até a água secar e o arroz ficar macio. Se necessário, acrescente mais água. Reserve.

Na mesma panela utilizada para fazer o frango, adicione 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo. Acrescente a farinha de trigo e misture até dourar. Após, coloque o leite e deixe ferver por 2 minutos, sem parar de mexer. Adicione o frango com a abobrinha e o curry. Misture bem em fogo baixo, cozinhe por mais 2 minutos e retire do fogo. Sirva com o arroz integral.

Frango com quinoa e brócolis

Ingredientes

300 g de peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de quinoa em grãos

em grãos 1/2 xícara de chá de brócolis

2 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de sopa de pimenta-do-reino branca

Sal e salsinha a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo para aquecer. Acrescente a quinoa em grãos e deixe cozinhar por aproximadamente 15 minutos. Mexa de vez em quando. Quando estiver perto de secar, adicione o brócolis e o frango desfiado. Cozinhe até o brócolis fica macio. Após, acrescente a pimenta-do-reino, o sal e salsinha. Espere a água secar, retire do fogo e regue com azeite. Sirva em seguida.