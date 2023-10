4 cuidados importantes com o cabelo durante o verão

Com o verão chegando, as altas temperaturas e os constantes banhos de piscina e de mar, podem danificar a saúde e a beleza dos cabelos. Nessa época do ano, em que a exposição aos raios solares também aumenta, os fios tendem a ficar mais secos e opacos, necessitando de uma atenção especial. Por isso, a hair stylist Eliane Pavini, proprietária do salão Shampoo Eliane e Rafael Pavini, explica como manter os cabelos saudáveis durante o calor com alguns hábitos simples!

1. Invista em proteção solar para o cabelo

Uma das principais indicações da especialista é o uso do protetor solar para os cabelos. O uso deste produto é fundamental para um melhor cuidado com os fios. “Não é indicado aproveitar o sol sem protetor solar capilar. Ele protege e ainda trata os fios”, afirma a profissional, que explica que o uso deve ser frequente, principalmente ao entrar e sair da piscina.

2. Evite lavar os fios com água quente

Fatores como o uso frequente de água quente no banho e secadores também podem agravar ainda mais o problema de ressecamento durante o verão. “O que deixa o cabelo cada vez mais ressecado é a água quente: ela tira toda a hidratação feita durante o banho com o uso de shampoo, máscara ou condicionador. Quanto mais quente a água, mais prejudicial ela é para os fios”, justifica a hair stylist. Ela orienta que o ideal é lavar os fios com uma água mais fria.

A hidratação é essencial para manter os fios macios e com brilho (Imagem: puhhha | Shutterstock)

3. Hidrate o cabelo com frequência

A hidratação é essencial para repor a umidade natural dos fios, garantindo a elasticidade, o brilho e a maciez. Segundo Eliane, existem várias maneiras de hidratar o cabelo, mas dependem da necessidade individual de cada fio. Por isso, conforme a profissional, o melhor a fazer é perguntar para o seu cabeleireiro qual é o produto correto para o seu tipo de cabelo.

4. Foque na nutrição capilar

Além da hidratação, é importante lembrar que os fios também precisam ser bem nutridos. Ao nutrir e fortalecer as cutículas capilares, a hidratação forma uma barreira protetora contra as agressões externas, como o vento frio e o ar seco, ajudando a prevenir a quebra, as pontas duplas e o ressecamento excessivo. A hair stylist explica ainda que a nutrição devolve o óleo para o fio do cabelo, fechando a cutícula. “O resultado é muito mais brilho”, conclui.

Por Andrea Berzotti