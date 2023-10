3 vitaminas veganas para aumentar o ganho de massa muscular

Para quem busca ganhar massa muscular, é essencial focar em uma alimentação saudável, rica em proteínas e nutrientes, além de uma rotina de atividades físicas. Inclusive, alcançar o peso desejado sem sair da dieta vegana é plenamente possível! Pensando nisso, separamos 3 receitas de vitaminas deliciosas sem ingredientes de origem animal. Confira!

Vitamina de morango com banana e linhaça

Ingredientes

1/2 banana-nanica

3 morangos picados

picados 200 ml de água

1 colher de chá de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, junte a água, a linhaça, a banana-nanica e os morangos. Bata os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo e sirva em seguida.

Vitamina de batata-doce com aveia e pasta de amendoim

Ingredientes

4 rodelas de batata-doce cozida e picada

cozida e picada 1 banana cortada em rodelas

2 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de sobremesa de pasta de amendoim

1 colher de chá de canela em pó

350 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por aproximadamente 5 minutos. Sirva antes do treino ou no café da manhã.

Vitamina de abacate com leite de coco (Imagem: Lanav | Shutterstock)

Vitamina de abacate com leite de coco

Ingredientes

1 abacate maduro

1 copo de leite de coco caseiro

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Remova o caroço do abacate abrindo-o ao meio com o auxílio de uma faca. Depois, com uma colher, retire toda a polpa seguindo o formato da casca. Em seguida, corte em pedaços e coloque no liquidificador com o suco de um limão espremido. Adicione o leite de coco e a canela em pó e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.