3 orações para o Dia de São Benedito

Inicialmente cultuado no Brasil pelos escravos, devido à cor de sua pele e origem africana, São Benedito é homenageado entre os fiéis da Igreja Católica por seu exemplo de humildade, fato este que lhe rendeu na época o apelido de ‘Mouro’, adjetivo utilizado pelos cristãos para designar as pessoas de pele escura e de origem muçulmana.

No entanto, atualmente, Benedito é conhecido como o ‘santo negro’ e, nacionalmente, a identificação com a sua cristandade tornou-se tão popular que recebeu uma data exclusivamente brasileira. Isso porque, em outros países, a celebração ao santo é realizada no dia 04 de abril – devido à data de sua morte –. No Brasil, a homenagem é feita em 05 de outubro, desde 1983, em deferência canônica concedida à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Dedicação a Cristo

Nascido em 1526, na ilha da Sicília, Itália, Benedito era filho de escravos africanos e cresceu em uma família católica que seguia os preceitos de seus patrões. Ainda bebê, foi alforriado e recebeu o nome de Manasseri por seus padrinhos de batismo.

Apegado a Cristo desde pequeno, segundo a crença, ao completar 21 anos, decidiu juntar-se aos eremitas da Irmandade de São Francisco de Assis, fundada por Jerônimo Lanza, em que exercia a função de cozinheiro.

Quando o fundador da instituição faleceu, o papa Paulo IV extinguiu a Irmandade, orientando que os eremitas se juntassem à verdadeira Ordem de São Francisco de Assis. Assim, Benedito juntou-se ao Convento de Santa Maria de Jesus, onde viveu o restante de sua vida e tornou-se um servo dedicado à obra de Deus.

Orações para São Benedito

A seguir, confira três orações para homenagear o santo e pedir pela sua intercessão!

1. Oração de São Benedito

Ó São Benedito, o Negro, que acompanhais o Cordeiro onde quer que vá, lembrai-vos de nós que tememos e sofremos longe do Senhor, peregrinando nesta vida cheia de dificuldades.

Vós, que estais dia e noite diante do trono do Altíssimo, que vos alegrais em sua luz em meio as fontes das águas vivas, vós que nada mais temeis por vossa alma, lembrai-vos de nós.

Nós, que clamamos e bradamos aos céus: Salva-nos! Protege-nos! Cura-nos! Plenifica-nos com vossa graça, Senhor!

Nós, que não cessamos de lutar neste cativeiro de nosso corpo, contra inimigos visíveis e invisíveis deste mundo tenebroso, suplicamos ao Eterno: Guia-nos! Defende-nos! Vença esta batalha por nós! Inflama-nos em vosso amor!

Sede para nós, São Benedito, o Negro, Franciscano servo do Senhor, protetor dos cozinheiros e afrodescendentes, também nosso solícito intercessor e vigia, mantendo desperta a memória do Senhor até que Ele nos faça transbordar com suas graças como a água de uma cachoeira.

Esteja ao nosso lado, São Benedito, que pela oração ressuscitastes pessoas e animais, multiplicantes comida, curastes cegos, aleijados, leprosos, doentes mentais, e realizaste tantos outros milagres incontáveis. Com vossa constante intercessão, alcançai-me todas as graças necessárias (fazer um pedido).

Tenho fé, não serei desvalido, pois a oração do justo é eficaz,

Amém.

Orações a São Benedito rogam por proteção (Imagem: Love You Stock | Shutterstock)

2. Oração para proteção

Glorioso São Benedito, grande confessor da fé, com toda a confiança venho implorar a vossa valiosa proteção. Vós, a quem Deus enriqueceu com dons celestes, consegui-me as graças que ardentemente desejo, para maior glória de Deus.

Confortai o meu coração nos desalentos. Fortificai minha vontade para cumprir bem os meus deveres. Sede o meu companheiro nas horas de solidão e desconforto. Assisti-me e guiai-me na vida e na hora da minha morte, para que eu possa bendizer a Deus neste mundo e gozá-lo na eternidade. Com Jesus Cristo, a quem tanto amastes. Assim seja, amém.

3. Oração para superar um momento difícil

Ó São Benedito, modelo admirável de caridade e humildade, por vosso ardente amor à Maria Santíssima que colocou seu divino Filho em vossos braços, por aquela suave doçura com que Jesus encheu o vosso coração, eu vos suplico: Socorrei-me em todas as minhas necessidades e alcançai-me de modo especial, a graça que neste momento vos peço (fazer o pedido).

Ó São Benedito, intercedei por mim que a vós recorro confiante. Vós que fostes tão maravilhoso e pródigo no atendimento dos vossos devotos, atendei a minha súplica e concedei-me o que vos peço. Amém.