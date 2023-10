5 filmes baseados em jogos de videogame que você precisa assistir

O mundo dos videogames conquistou não apenas os corações dos jogadores, mas também as telas de cinema. A adaptação de jogos populares para filmes tornou-se uma tendência na indústria cinematográfica, proporcionando aos fãs e ao público emocionantes experiências visuais e narrativas. Então, confira cinco obras adaptadas que ganharam lugar na cultura pop e prepare-se para uma aventura emocionante.

O filme conta a história de Sonic, um ouriço azul super-rápido com a capacidade de gerar energia (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

1. Sonic

Lançado em 2020, “Sonic: O Filme” é um longa de ação e aventura baseado no popular personagem de videogame da Sega, Sonic the Hedgehog. O filme conta a história de Sonic, um ouriço azul super-rápido com a capacidade de gerar energia. Ele vive uma vida solitária em seu mundo, mas acaba sendo forçado a fugir para a Terra após ser descoberto por um governo maligno que busca explorar seus poderes. Na Terra, Sonic encontra Tom Wachowski, um policial que vive em Green Hills, Montana. Os dois unem forças para impedir o Dr. Robotnik de capturar Sonic e usar seus poderes para fins nefastos.

Onde assistir: Apple TV, Globoplay e Prime Video.

Lutadores unem forças contra vilões em batalhas épicas pela sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Europa Filmes)

2. Mortal Kombat

O filme “Mortal Kombat” de 1995 é uma adaptação do jogo de luta de mesmo nome. A trama gira em torno do torneio “Mortal Kombat”, organizado pelo enigmático Shang Tsung, em que os melhores lutadores do mundo competem. Liu Kang, após a morte de seu irmão, junta-se a Johnny Cage e Sonya Blade para enfrentar adversários mortais treinados por Raiden, o Deus do Trovão. A trama se desenrola à medida que os heróis enfrentam os desafios e lutam contra vilões como Sub-Zero, Scorpion e o próprio Shang Tsung.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

No mundo virtual do OASIS, uma caça ao tesouro desencadeia uma batalha épica (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros)

3. Jogador número 1

“Jogador Número 1” é um filme de ficção científica dirigido por Steven Spielberg e baseado no livro homônimo de Ernest Cline. A trama se passa em um futuro distópico, em que a maioria das pessoas escapa da realidade sombria por meio de um vasto mundo virtual chamado OASIS.

A história segue Wade Watts, um jovem chamado Parzival no OASIS. Após o criador do OASIS, James Halliday falecer, ele deixa um desafio póstumo: quem conseguir encontrar um Easter egg (um tesouro escondido dentro do OASIS), herdará sua fortuna e o controle total do mundo virtual.

Wade, juntamente com seus amigos virtuais, inicia uma busca frenética pelo tesouro escondido. No entanto, eles enfrentam a resistência de uma corporação maligna, liderada por Nolan Sorrento, que busca obter o controle do OASIS para ganhos financeiros.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

Em um mundo de videogame, Guy reescreve as regras e se torna um herói improvável (Imagem: Reprodução digital | Fox Film do Brasil)

4. Free Guy

“Free Guy” é um filme de comédia e ação lançado em 2021, dirigido por Shawn Levy e estrelado por Ryan Reynolds. A história gira em torno de Guy, um caixa de banco comum que vive em um mundo virtual de videogame chamado “Free City.” Um dia, ele desperta para a realidade de que é um NPC (personagem não jogável) em um jogo de mundo aberto, programado para seguir uma rotina. Quando Guy conhece Molotov Girl, uma jogadora, ele começa a desafiar as regras do jogo, desenvolvendo sua própria personalidade e habilidades.

A trama se desenrola à medida que Guy se torna uma lenda dentro do jogo, ganhando notoriedade ao desafiar os jogadores reais e a empresa que controla o jogo, liderada por Antoine. A história explora temas de livre-arbítrio, identidade e a importância de fazer escolhas próprias, tanto no mundo real quanto virtual.

Onde assistir: Star+.

Em um mundo pós-apocalíptico, a Dra. Aki Ross busca a salvação da humanidade diante da ameaça dos misteriosos Phantoms (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

5. Final Fantasy

Lançado em 2001, “Final Fantasy: The Spirits Within” é um filme de animação de computação gráfica que se passa em um futuro pós-apocalíptico, em que a Terra foi devastada por seres extraterrestres chamados Phantoms, que ameaçam a existência da humanidade. A história segue a Dra. Aki Ross, uma cientista determinada a salvar o mundo. Ela acredita que coletar oito espíritos de Gaia, entidades espirituais ligadas à Terra, é a chave para derrotar os seres alienígenas.

Enquanto Aki Ross lidera sua equipe de cientistas na busca dos espíritos de Gaia, o General Hein e sua corporação militar adotam uma abordagem mais militarista. O filme explora a tensão entre essas abordagens enquanto a humanidade enfrenta a ameaça dos Phantoms.

Onde assistir: Apple TV e Prime Video.