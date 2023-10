5 filmes brasileiros sobre ficção científica

Apesar de o gênero não ser tão comum quanto filmes de drama e comédia, cineastas do Brasil têm sido criativos ao produzirem longas de ficção científica. Com tecnologia avançada, sociedades distópicas e realidades diferentes, é possível imaginar cenários futuristas ou sombrios enquanto as obras exploram questões sobre a sociedade, o que é certo e errado e o significado da vida.

As produções mostram o Brasil de maneira única. Por isso, veja 5 filmes nacionais sobre ficção científica que vão prender a sua atenção!

1. Acquaria

O filme é protagonizado pela então dupla de cantores Sandy e Junior e se passa em um cenário futurista, em que a escassez de água levou a uma série de crises ambientais e sociais. Nesse contexto, a personagem principal torna-se uma defensora da natureza e da sustentabilidade.

No entanto, o compromisso em proteger a fonte de água coloca os protagonistas Sarah (Sandy) e Kim (Junior) em risco, ao confrontarem interesses de pessoas poderosas que buscam controlar os recursos restantes. Por meio dessa narrativa, o filme explora temas como a preservação do meio ambiente, a importância da água como recurso vital e a luta contra a ganância e a exploração.

2. Branco Sai, Preto Fica

História aborda o racismo por outra perspectiva (Imagem: Reprodução Digital | Vitrine Filmes)

O filme começa com um atentado em uma festa de black music, na qual dois homens negros são feridos. Um deles, Marquim, fica tetraplégico como resultado do incidente. A partir desse ponto, o longa,

dirigido por Adirley Queirós, entra em uma narrativa que mescla cenas documentais e encenadas, explorando o contexto histórico e social que levou ao atentado e as consequências devastadoras para as vítimas.

Enquanto acompanhamos a história dos personagens, também somos apresentados a elementos de ficção científica, como a presença de uma cápsula que parece ter poderes misteriosos. Essa cápsula e sua relação com a realidade da comunidade negra levantam questões sobre tecnologia, opressão e resistência.

3. Um Lobisomem na Amazônia

Jovens conhecem o folclore brasileiro a partir de outra maneira em filme (Imagem: Reprodução Digital | Globo Filmes)

A história gira em torno de um grupo de jovens que decide embarcar em uma aventura até a Amazônia em busca de um tesouro lendário. Porém, o que eles encontram na floresta é algo muito mais assustador do que imaginavam: um lobisomem. O filme brinca com os elementos do folclore brasileiro ao introduzir essa criatura mítica em um contexto moderno.

4. Bacurau

Obra venceu o prêmio do Júri no Festival de Cannes (Imagem: Reprodução Digital | Vitrine Filmes)

Na história, em um futuro próximo no sertão nordestino do Brasil, a pequena cidade de Bacurau enfrenta uma série de eventos misteriosos e perturbadores após a morte de Dona Carmelita, uma matriarca respeitada da comunidade. A população local logo percebe que algo está errado quando a cidade desaparece dos mapas e seus moradores começam a notar comportamentos estranhos por parte de visitantes e autoridades.

Enquanto a cidade lida com os problemas cotidianos e se prepara para o funeral de Dona Carmelita, um grupo de turistas americanos desembarca na região para caçar. Ao mesmo tempo, um grupo de mercenários liderados por um ex-morador chega à cidade, trazendo consigo tensão e ameaça iminente.

Dirigida por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, a obra vencedora do prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019 é uma narrativa complexa que mistura elementos de ficção científica, faroeste e drama social.

5. Abrigo Nuclear

Filme é um dos primeiros do gênero no Brasil (Imagem: Reprodução Digital | Roberto Pires)

A história se passa em um futuro distópico durante um período de radiação que ameaça a sobrevivência da espécie humana. Para se proteger da radiação, a população é forçada a viver em um abrigo subterrâneo.

Sob o rígido controle da Comandante Avo, os habitantes do abrigo seguem um regime autoritário, em que suas vidas são estritamente reguladas. A geóloga Lix e um grupo de moradores começam a desenvolver um projeto secreto que visa permitir que a raça humana retorne à superfície, escapando do controle opressivo de Avo. O filme aborda temáticas relacionadas ao medo nuclear que permeava a época da Guerra Fria.