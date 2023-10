3 dicas para cuidar do jardim na primavera

A primavera é conhecida por ser uma das estações mais bonitas do ano. Durante o período, as flores desabrocham e deixam as paisagens mais belas e alegres. A temperatura mais amena e a umidade do ar, típicas da época, favorecem o reflorescimento das plantas.

No entanto, se você é adepto aos jardins, precisa saber que não dá para contar apenas com o clima, mesmo que ele seja agradável, para manter suas plantas saudáveis e floridas. Também é preciso atentar-se às peculiaridades da estação para aplicar os cuidados necessários.

Por isso, confira 3 dicas para não errar na hora de cuidar das plantas e preservar o seu jardim bonito na primavera!

1. Aplique adubo nas plantas

De setembro a dezembro no Brasil, o desenvolvimento das plantas aumenta. A exigência de nutrientes é maior, fazendo-se necessária a aplicação de adubos. Há dois tipos principais: o mineral e o orgânico. O adubo mineral é aplicado sobre as folhas da planta ou no solo e possui baixo custo, porém pede mais aplicações. O maior benefício é a rápida absorção dos nutrientes, dando resultados em poucos dias. A recomendação é utilizar produtos 100% solúveis, ou seja, diluídos em água, que não deixam resíduos.

Já no caso do adubo orgânico, são utilizados vários produtos de composto orgânico, como esterco curtido, farinha de ossos, húmus de minhoca e torta de mamona. Ele também oferece nutrientes, ajuda na estruturação do solo e é considerado ecologicamente correto.

2. Aproveite a época para podar

Os primeiros dias da primavera são ideais para as podas, pois estimulam a formação de brotos, dão uma forma mais bonita às plantas, além de eliminar galhos doentes e malformados. Tudo isso contribui, inclusive, com a prevenção de algumas doenças. De modo geral, há três tipos de podas, são elas:

Poda de limpeza : é um processo leve que precisa ser feito regularmente, durante todas as estações do ano. Nessa poda, são eliminados galhos, flores murchas e ramos secos e mortos;

: é um processo leve que precisa ser feito regularmente, durante todas as estações do ano. Nessa poda, são eliminados galhos, flores murchas e ramos secos e mortos; Poda drástica de desenvolvimento: é aplicada nas plantas de clima temperado, como hortênsias e rosas, e costuma deixar apenas o esqueleto da planta, para renová-la por completo;

é aplicada nas plantas de clima temperado, como e costuma deixar apenas o esqueleto da planta, para renová-la por completo; Poda de formação: ajuda no crescimento das plantas, fazendo com que se desenvolvam fortes e saudáveis.

Verificar a irrigação evita que ela esteja em baixo nível e prejudique o crescimento das plantas (Imagem: Bilanol | Shutterstock)

3. Faça o controle de irrigação

Para os que possuem sistema de irrigação automática, é necessário verificar se está em bom funcionamento para evitar desperdícios ou uma irrigação em baixo nível, o que prejudica o crescimento em geral. Quanto à frequência da irrigação, a recomendação é fazê-la de manhã e no final da tarde, quando a temperatura não está alta.

Por Clóvis Souza

CEO e fundador da Giuliana Flores (lojas virtuais de flores e presentes).