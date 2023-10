3 dicas valiosas para fazer uma redação nota 1000

O mês de outubro é, oficialmente, a reta final para os vestibulares. Nesse período, além de buscar meios para diminuir a ansiedade, é fundamental que o estudante anote dicas valiosas para a prova. Para aqueles que estão focados no Enem, que acontece nos dias 5 e 12 de novembro, escrever uma boa redação fará toda a diferença na média final, podendo, inclusive, ser o que garante o seu ingresso na universidade dos sonhos.

Julia Ferreira, coordenadora de redação da Redação Nota 1000, separou algumas dicas para você alcançar uma boa nota no texto dissertativo-argumentativo do Enem. Confira:

1. Conheça as exigências do exame

Segundo Julia Ferreira, “a redação do Enem possui particularidades que precisam ser atendidas para que o estudante possa atingir uma nota alta. Dentre essas especificidades, tem-se a proposta interventiva, a presença adequada e constante de elementos coesivos e a mobilização de ao menos um repertório legitimado externo aos textos motivadores, bem relacionado ao tema e com uso produtivo, isto é, que fundamente a argumentação do estudante”.

O texto é avaliado por dois corretores diferentes, de modo independente, e a nota final é uma média aritmética dessas pontuações. Na hora de escrever, o candidato deve considerar todas as cinco competências da matriz de correção, que são: domínio da norma culta da língua portuguesa; atendimento ao tema e ao gênero; seleção, organização e desenvolvimento de argumentos; coesão e proposta interventiva.

Cada quesito vale de 0 a 200 pontos, totalizando 1000 como nota máxima da redação. Desse modo, não adianta escrever um texto interessante, mas que não esteja alinhado a essa estrutura.

É preciso ter cuidado redobrado com as normas padrão da gramática brasileira (Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock)

2. Preste atenção na gramática

Assim como é importante ter domínio das 5 competência da matriz de correção, a coordenadora Julia Ferreira ressalta também o cuidado necessário com as regras gramaticais. É muito comum que a pontuação do estudante na redação do Enem diminua por desvios pontuais da norma-padrão da língua portuguesa, que poderiam ser evitados com uma revisão atenta. Portanto, fica a dica: esteja atento à ortografia, pontuação e gramática.

3. Faça um planejamento textual

Outra dica importante da coordenadora Julia Ferreira é ter bastante atenção à estruturação textual da sua redação dissertativa antes de inicia-la. Pelo curto tempo de prova, muitos candidatos escrevem o texto sem fazer um planejamento prévio. Na maioria dos casos, isso resulta em lacunas na argumentação e trechos confusos, os quais comprometem a defesa da tese.

Por Julia Vitorazzo