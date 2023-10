3 orações para o Dia de Nossa Senhora do Rosário

No dia 07 de outubro, os fiéis da Igreja Católica celebram o Dia de Nossa Senhora do Rosário. Segundo a crença, a Virgem Maria apareceu a São Domingos de Gusmão, na Igreja de Prouille, e lhe concedeu o seu sagrado rosário, ficando intitulada como ‘Nossa Senhora do Rosário’.

Apesar disso, a devoção à Nossa Senhora vem de muito antes do evento e teve origem com os monges irlandeses, que recitavam os 150 Salmos. Mas, como os leigos não sabiam ler, os monges os ensinaram a recitar os 150 Pai-Nossos, que mais tarde foram substituídos pelo famoso 150 Ave-Marias, dando origem ao Rosário. Daí a devoção começou a se espalhar pelo mundo.

Significado da palavra ‘Rosário’

A palavra ‘Rosário’ quer dizer ‘um tanto de rosas’, ou seja, um buquê de rosas que se oferece à Nossa Senhora. Logo, cada Ave-Maria representa uma rosa dada com graça e amor à Mãe, sendo 200 rosas oferecidas quando o Rosário é rezado por completo.

Orações para Nossa Senhora do Rosário

A seguir, confira 3 orações poderosas para homenagear a Nossa Senhora e rogar por sua intercessão!

1. Oração à Nossa Senhora do Rosário

Nossa Senhora do Rosário, dai a todos os cristãos a graça de compreender a grandiosidade da devoção do santo rosário, na qual, à recitação da Ave Maria se junta a profunda meditação dos santos mistérios da vida, morte e ressurreição de Jesus, vosso Filho e nosso Redentor.

São Domingos, apóstolo do rosário, acompanhai-nos com a vossa bênção, na recitação do terço, para que, por meio desta devoção à Maria, cheguemos mais depressa a Jesus, e como na batalha de Lepanto, Nossa Senhora do Rosário nos leve à vitória em todas as lutas da vida; por seu Filho, Jesus Cristo, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém.

2. Oração para momentos de aflição

Ó Virgem Maria, Rainha do Santo Rosário, amável Soberana do meu coração, aceita, com benevolência, a oração que te faço: Que teu amor entre no meu coração e no coração de todos os que te honram com a recitação do Santo Rosário.

Desejo que todos os homens conheçam os prodígios e as graças que concedeu nas tuas Igrejas e nos teus santuários.

Que todos te amem e sintam o poder da tua intercessão e o fruto de tuas abundantes graças. Concede que todos os pecadores, aos teus pés, se arrependam e reencontrem Jesus, fonte da paz e da verdadeira felicidade. Que também eu O reencontre, hoje e na hora da minha morte. Amém.

Nossa Senhora do Rosário é misericordiosa e intercede pelos nossos sonhos (Imagem: Nastyaofly | Shutterstock)

3. Oração para a realização de sonhos

Ó Maria, Virgem do Santo Rosário, minha Mãe querida e auxílio sempre oportuno, a vós me dirijo suplicando que eu pratique a devoção do Rosário com espírito de fé e caridade, a fim de que eu seja digno das promessas de Cristo e, por meio do meu testemunho de oração, seja sinal de esperança e luz neste mundo envolto em tantos males.

Vos suplico pela paz no mundo, pela Igreja, pelas famílias, pelos marginalizados e excluídos e por todos aqueles que se encontram neste momento precisando de força e coragem diante dos desafios da vida.

Vos agradeço pelas graças alcançadas por meio da preciosa oração do Rosário e pela vossa presença constante em minha jornada.

Recebei o pedido que confiante vos faço neste momento e apresentai ao Mestre Divino.

(Faça seu pedido)

Mãe do Santo Rosário, bendito seja o Filho bendito do vosso ventre. Amém.

Ó Mãe e Clementíssima Virgem do Rosário, Vós que plantastes na Igreja, por meio de Vosso privilegiado filho Domingos, o místico remédio do Santo Rosário, fazei que abracemos todos a Tua santa devoção e obtenhamos Teu verdadeiro espírito, de sorte que aquelas místicas rosas sejam em nossos lábios e corações, pelos pecadores medicina, e pelos justos aumento de graça. Amém.

(Pedir neste momento com confiança a graça que se deseja obter com esta novena).