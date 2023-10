4 simpatias para o Dia de São Francisco de Assis

Em 04 de outubro é celebrado nacionalmente o ‘Dia de São Francisco de Assis’, também conhecido como o ‘santo dos pobres’ e padroeiro dos animais e do meio ambiente. Homenageado entre os fiéis da Igreja Católica por servir a Cristo com humildade e obediência, Francisco de Assis, segundo a história, tornou-se popular por renunciar aos seus bens em prol dos mais necessitados.

No entanto, seu pai indignado com a decisão, exigiu que o filho lhe devolvesse tudo, levando-o perante ao bispo para que fosse julgado. O santo, ciente da sentença de Cristo: “E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna.” (Mateus 19:29), entregou tudo até ficar nú e proferiu alegremente, após o bispo não o acolher, “Sou o arauto do Grande Rei, Jesus Cristo”, entregando-se a serviço dos leprosos e a reconstrução da capela de São Damião.

Simpatias para São Francisco de Assis

1. Simpatia para afastar o mau olhado dos animais

Materiais

1 fita vermelha

1 vela branca

1 pires

Modo de fazer

No Dia de São Francisco de Assis, amarre a fita vermelha sobre o pescoço do seu bichinho, com cuidado para não apertar. Enquanto faz isso, reze uma Salve-Rainha dedicando ao santo. Depois, em um pires, acenda uma vela branca e deixe que ela queime por inteiro. Após um mês, descarte a vela e a fita vermelha normalmente.

2. Simpatia para proteger a casa

Materiais

1 vela branca

1 pires

1 copo

Água

Sal

Modo de fazer

Quando estiver sozinho em casa, acenda a vela sobre o pires, ajoelhe-se e repita por três vezes “São Francisco tem dois corações, um dele e outro de São Romão”. Espere a vela queimar e faça uma oração focando toda a sua fé ao santo. Depois, coloque a água e o sal no copo, tampe e deixe atrás da porta principal da casa por 7 dias. Passado esse tempo, descarte a vela e a água normalmente.

Acender velas brancas em oração a São Francisco de Assis ajuda a afastar as aflições no amor (Imagem: Daria Minaeva | Shutterstock)

3. Simpatia para afastar aflições no amor

Materiais

1 vela branca

1 pires

Modo de fazer

Essa simpatia só pode ser feita no dia 4 de outubro, por isso, nesta data, reze: “Ó glorioso São Francisco, santo da simplicidade, da alegria e do amor, que no céu contemplai as infinitas perfeições de Deus, lançai sobre nós um olhar cheio de benignidade e socorrei-nos eficazmente nas nossas necessidades espirituais e temporais”. Depois, acenda a vela para o santo e, enquanto ela queima, reze dois Pais-Nossos mentalizando o fim de sua aflição.

4. Simpatia para acabar com o consumismo

Materiais

Moedas

Oração para São Francisco de Assis

Modo de fazer

Antes de fazer uma compra, dedique a seguite oração a São Francisco de Assis, pedindo para que ele faça você gastar somente o necessário:

Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz.

Onde houver ódio, que eu leve o amor.

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.

Onde houver discórdia, que eu leve a união.

Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.

Onde houver erro, que eu leve a verdade.

Onde houver desespero, que eu leve a esperança.

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.

Onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó Mestre, fazei que eu procure mais:

consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;

amar, que ser amado.

Pois é dando que se recebe.

É perdoando que se é perdoado.

E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém!

No fim da compra, guarde algumas moedas do troco e ofereça a uma pessoa necessitada.