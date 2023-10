10 dicas para alcançar a nota máxima na redação do Enem

Apresentar um bom desempenho na redação é fundamental para todos os estudantes. Afinal, ela é a única prova do Enem que vale de 0 a 1000, tendo, com isso, grande influência na nota final. Para que o seu texto se destaque e atinja uma boa pontuação, confira as dicas de preparo oferecidas pelos professores Luiz Cláudio Jubilato e Michele Mendes.

1. Enriqueça o vocabulário

Leia editoriais de jornais e revistas para aumentar sua capacidade de entender, analisar e melhorar a qualidade do seu vocabulário. Não se esqueça que o nosso mundo é feito de palavras.

2. Pesquise e estude sobre os temas

Confronte, pelo menos, dois textos sobre o tema mais “badalado” do momento. Somente opiniões diferentes ajudam a formular a sua tese. Leia dois pontos de vista sobre temas do cotidiano (90% dos concursos e vestibulares trazem temas atuais e/ou objetivos de qualquer época — sociológicos).

3. Leia obras literárias

Leia sobre obras literárias e sobre os principais filósofos e suas teorias (10% dos temas são filosóficos e/ou literários).

Exercitar a escrita ajuda a produzir uma boa redação (Imagem: Bo1982 | Shutterstock)

4. Pratique a escrita

Escreva, no mínimo, um texto por semana e apresente-o a um professor especializado para a correção. Se necessário, refaça o texto.

5. Consuma obras culturais

Assista a filmes dublados e legendados. Eles ajudam a melhorar o repertório cultural.

6. Exercite o raciocínio

Leia tirinhas de jornal, gibis e faça palavras-cruzadas: exercite a capacidade de síntese e de raciocínio.

7. Faça releitura

Sempre faça uma releitura antes de passar o texto a limpo. Essa prática faz com que consiga perceber os erros cometidos.

8. Saiba os motivos que zeram a prova

Seu texto pode ser bem-avaliado em diversos aspectos, mas, caso ele apresente algum ponto que zere a redação, de nada adiantam as avaliações positivas. Sendo assim, estude sobre os erros que não pode cometer para não zerar a prova.

9. Estude redações nota 1000

É importante que você conheça redações com a nota máxima para entender melhor o padrão dos textos. Isso enriquece, também, seu repertório sociocultural e pode auxiliar na construção de estratégias argumentativas variadas.

10. Domine as competências avaliativas da redação

Com suas cinco competências, a redação do Enem possui critérios bem específicos de correção. A banca avaliativa se baseia neles; portanto, você também deve adequar o texto tendo-os em vista.