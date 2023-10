3 orações para o Dia de Santa Edwiges

Em 16 de outubro é comemorado o Dia de Santa Edwiges pela Igreja Católica. A padroeira da Silésia, na Polônia, também é conhecida por Santa Edviges ou Hedwiges, sendo majoritariamente venerada pelos pobres, endividados e viúvas. Ela foi canonizada em 1267 pelo papa Clemente IV e tornou-se popular no Brasil devido à forte influência católica pelos portugueses.

Uma vida de caridade

Segundo registros históricos, Santa Edwiges nasceu em uma família muito nobre por volta de 1174 e iniciou cedo a vida religiosa. Quando completou 12 anos, casou-se com Henrique I, o Barbudo, da Silésia. Com o casamento, ela se tornou mais poderosa financeiramente e com grande influência em sua cidade.

Diz-se que ao visitar um presídio, Santa Edwiges se surpreendeu com a quantidade de pessoas presas por não conseguirem quitar dívidas por completo. A partir desse momento, a padroeira decidiu ajudar aos pobres e endividados, seja pagando por completo o valor referente ao débito ou negociando o perdão diretamente com os credores.

Para além de cuidar e proteger os endividados, ela teve um forte papel nas decisões políticas de seu marido, tendo ajudado na construção de escolas, hospitais, mosteiros e conventos.

Orações à Santa Edwiges ajudam a resolver problemas financeiros e dívidas (Imagem: Rocketclips, Inc. | ShutterStock)

Orações para Santa Edwiges

A seguir, confira 3 orações à Santa Edwiges para pedir auxílio para a vida financeira!

1. Oração à Santa Edwiges

Ó Santa Edwiges, vós que na Terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, no Céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, suplicante te peço que sejais a minha advogada, para que eu obtenha de Deus o auxílio que urgentemente preciso: (fazer o pedido). Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edwiges, rogai por nós. Amém.

Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria e Glória ao Pai.

2. Oração para proteção aos endividados

Ó protetora dos pobres e endividados, venho implorar a vossa proteção. Vós que amastes a cruz nas trevas de vossas penas e cumpristes sempre a vontade de Deus, alcançai-me que na penúria, na doença, nas perturbações e nos perigos, sempre encontre auxílio junto a vós. Por Cristo Nosso Senhor.

3. Novena para Santa Edwiges

Santa Edwiges, protetora dos endividados, aumentai minha confiança na providência divina para que não falte o pão de cada dia, e que no final do mês não falte o necessário, para que eu possa dar aos meus familiares saúde, educação e dignidade na moradia.

Santa Edwiges intercedei por mim para que eu consiga o equilíbrio na vida financeira e o discernimento nos negócios. Ajudai-me a superar os problemas financeiros, que eu não me iluda com o dinheiro fácil, que eu não seja conivente com a corrupção, propina. Dai equilíbrio na vida financeira. Alcançai-me também, Santa Edwiges, a suprema graça da salvação eterna. Santa Edwiges, rogai por nós. Amém.