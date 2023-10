5 séries de ficção científica às quais vale a pena assistir

A ficção científica é adorada por suas tramas complexas e universos sem limites. O gênero utiliza de maneira cativante o cenário do espaço ou tecnologia avançada para explorar ideias profundas, como o valor da vida e o significado da humanidade. Para os amantes da ficção e aqueles que desejam conhecer esses mundos brilhantes, veja 5 séries de ficção científica que valem a pena assistir!

1. Sense 8

A história gira em torno de oito pessoas de diferentes partes do mundo que, de repente, se tornam mentalmente e emocionalmente ligadas. Esses indivíduos, chamados sensates, podem compartilhar habilidades, conhecimentos e experiências uns com os outros, independentemente das distâncias físicas. A conexão entre eles se torna central na série, e eles são forçados a se unir para entender o que está acontecendo e como enfrentar os desafios que surgem.

A diversidade é um elemento fundamental na série, não apenas no elenco multicultural, mas também nas temáticas exploradas. A série aborda questões sociais, identidade, sexualidade, política e muito mais, aproveitando as diferentes perspectivas dos personagens e as culturas de onde vêm.

Onde assistir: Netlfix

2. Stranger Things

4º temporada de Stranger Things está prevista para 2024 (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Stranger Things conquistou um lugar como uma das séries mais populares de streaming devido à habilidade dos roteiristas em mesclar diversos gêneros. A série incorpora elementos de ficção científica, amadurecimento e horror. Ela utiliza doses de referências dos anos 80 para evocar nostalgia, ao mesmo tempo em que usa os encantos dos efeitos especiais modernos. Ambientada durante a Guerra Fria, Stranger Things narra a história dos habitantes de uma pequena cidade que se esforçam para desvendar o mistério por trás do desaparecimento de um garoto.

À medida que investigam, eles acabam descobrindo segredos sombrios e operações misteriosas e passando por um processo de amadurecimento, prestando uma homenagem aos filmes de horror dos anos 80 ao longo desse percurso.

Onde assistir: Netlfix

3. Upload

Trama mostra que vida após a morte pode ser diferente do que pensamos (Imagem: Reprodução Digital | Prime Video)

A trama da série se desenrola em um futuro alternativo, em que os avanços tecnológicos permitiram aos seres humanos transferirem suas consciências para uma vida virtual após a morte. No centro da história, está Nathan, um homem recém-falecido que faz essa transferência para um luxuoso resort digital chamado Lakeview. Nesse mundo virtual, as pessoas têm a oportunidade de viver em um paraíso personalizado, sem as limitações e as preocupações do mundo real. No entanto, a trama se complica quando Nathan começa a suspeitar que sua morte não foi acidental, levando-o a investigar os eventos que levaram à sua transferência para o Lakeview.

Onde assistir: Prime Video

4. Dark

Roteiro alemão é sucesso no mundo todo (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

É uma série de ficção científica alemã produzida pela Netflix. Ambientada na enigmática cidade de Winden, a série foca as vidas de quatro famílias, cujas relações e vidas fragmentadas são expostas quando duas crianças desaparecem da cidade. É uma abordagem brilhante sobre os laços familiares e como eles afetam o passado e o futuro.

A história se inicia a partir de um jogo entre viagem no tempo, uma caverna misteriosa e uma usina nuclear que exigirá sua atenção total, já que cada cenário, todas as cenas e as interações contribuem para a trama complexa.

Onde assistir: Netlfix

5. Osmosis

Produção original da Netflix aborda tecnologia por outro ângulo (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

A série explora um aspecto distinto da tecnologia humana em um ambiente de ficção científica, focando os aplicativos de encontros. Essa série de língua francesa aborda a questão ancestral de como descobrir a fórmula do amor, porém faz isso por meio de um experimento científico. Os participantes desse experimento recebem implantes de um aplicativo de encontros que busca, em seus cérebros, a combinação perfeita para eles, com uma precisão de 100%.

Onde assistir: Netflix