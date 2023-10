3 receitas práticas de empadas fit

A empada é um salgado muito apreciado entre os brasileiros, especialmente por ser uma opção gostosa e fácil de fazer. A boa notícia é que, se você está de dieta, também pode consumir essa iguaria. Isso porque ela também permite adaptações simples que a tornam mais saudável e menos calórica, tudo isso de forma econômica.

A seguir, confira 5 receitas de empada salgadas para você aproveitar sem sair da dieta!

Empada de frango com aveia

Ingredientes

Massa

3 ovos

80 ml de leite desnatado

1 colher de sopa açúcar mascavo

8 colheres de sopa de farinha de aveia

3 colheres de sopa de farelo de aveia

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

1 peito de frango desfiado, cozido e temperado a gosto

Ricota a gosto

Azeite para pincelar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite e o açúcar mascavo e misture bem. Adicione a farinha, o farelo de aveia, o azeite e o sal e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque o frango e a ricota e misture bem. Reserve. Unte formas de empada com azeite e enfarinhe com farinha de aveia, disponha um pouco de massa sobre elas e preencha o fundo e as laterais. Cubra com o recheio e finalize com restante da massa, pressionando as laterais para fechar. Pincele com o azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Sirva em seguida.

Empada de grão-de-bico

Ingredientes

400 g de grão-de-bico cozido e sem pele

4 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de farinha de aveia

300 g de carne moída

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 pimentão vermelho sem sementes picado

3 colheres de sopa de molho de tomate

Sal a gosto

Azeite para untar, refogar e pincelar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico de bico. Aos poucos, adicione o azeite e bata até obter uma pasta cremosa. Acrescente a farinha de aveia e o sal e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte forminhas para empada com azeite e enfarinhe com farinha de aveia. Disponha metade da massa sobre elas. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída, o pimentão e o sal e misture bem. Por último, coloque o molho de tomate e refogue até a carne adquirir uma cor marrom-claro. Desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, disponha o recheio sobre as forminhas com massa. Cubra com o restante da massa. Pincele com azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Sirva em seguida.

Empada de batata-doce (Imagem: Giovanni Seabra Baylao | Shutterstock)

Empada de batata-doce

Ingredientes

Massa

400 g de batata-doce cozida e descascada

2 ovos

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

2 colheres de sopa de fécula de batata

1 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

150 g de peito de frango desfiado e cozido

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de creme de ricota

2 gemas de ovo para pincelar

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a batata-doce e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione os ovos, o sal, a aveia e mexa bem. Acrescente a fécula de batata e, aos poucos, a farinha de arroz e mexa até a massa desgrudar das mãos. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Modele a massa no formato de uma bola e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque o frango, o tomate, a cebola, o sal, a cebolinha, a pimenta-do-reino e o creme de ricota e mexa bem. Reserve. Enquanto isso, unte forminhas para empada com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz. Disponha metade da massa sobre elas, preenchendo o fundo e as laterais e, com a ajuda de uma colher, cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa, pressionando as laterais para fechar. Pincele com óleo de coco e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.