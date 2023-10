8 razões pelas quais você deve estudar na Austrália

O estado de Queensland, Austrália, é um dos favoritos entre os intercambistas, principalmente por ser ensolarado, com sol pelo menos 300 dias por ano, e devido aos parques e praias com vistas deslumbrantes e da imensa gama de atividades disponíveis na região.

Para se ter uma ideia, o Better Life Index, estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), coloca a Austrália na segunda posição entre os países com os melhores índices educacionais do mundo e um dos melhores lugares para se viver. Queensland tem uma aprovação de 74% em termos de classificação de qualidade acadêmica entre os estudantes internacionais, segundo o relatório The International Student Experience 2023 do governo australiano.

Como é o estilo de vida em Queensland?

O estilo de vida no estado pode variar conforme a região. Nas principais cidades do estado, é comum encontrar um estilo de vida mais agitado, com atividades em todos os horários do dia. É possível visitar os diversos museus, ir a restaurantes renomados, dançar em boates famosas ou assistir a campeonatos esportivos, muito comuns na região. Além disso, indo em direção ao interior do estado você encontrará paisagens de tirar o fôlego.

Queensland é o lugar perfeito para estudar (Imagem: Study Queensland)

Por que estudar na Austrália?

Quando os alunos decidem estudar em instituições educacionais em Queensland, eles estabelecem conexões globais. A região abrange culturas do mundo todo, o que significa que os alunos estrangeiros têm oportunidades de conhecer outras culturas, idiomas e tradições. Conforme os dados de Queensland, em junho de 2023, havia 105.254 estudantes internacionais de 160 países matriculados em instituições educacionais no estado.

Com isso em mente, o Study Queensland, iniciativa governamental de Queensland em atuação no Brasil, lista 8 qualidades do estado que certamente farão a diferença na hora de escolher o destino ideal para estudar no exterior. Confira!

1. Excelência em educação

Com várias instituições educacionais preparadas para receber estudantes estrangeiros, há 10 universidades com 32 campi em todo o estado e mais de 100 organizações educacionais privadas registradas.

2. Clima parecido com o do Brasil

Queensland tem um clima subtropical e tropical, com verões quentes e invernos amenos, muito parecido com o clima do Brasil, criando um ambiente muito confortável para os estudantes.

3. Segurança para os alunos

A região oferece um sistema abrangente de apoio ao aluno, que vai desde a legislação e certificações para instituições educacionais para garantir a adequação dessas escolas, até uma linha de apoio 24 horas para alunos internacionais.

4. Paisagens exclusivas

O estado tem lugares fascinantes, como florestas tropicais e subtropicais, recifes de coral e praias paradisíacas com águas cristalinas.

5. Gastronomia

Pouco se fala sobre os pratos típicos da Austrália, mas, em Queensland, a culinária é diversificada e incorpora várias culturas, sempre mantendo a identidade australiana. A região tem muitos restaurantes, com pratos locais e internacionais para todos os gostos.

6. Vida selvagem

Com uma biodiversidade única, a fauna local é exótica, com animais encontrados somente na região: cangurus, coalas, crocodilos e alguns tipos de aranhas. Em áreas de conservação, é possível ver essas criaturas de perto.

7. Cultura rica

Queensland tem um cenário cultural vibrante, com teatros, galerias de arte, museus, restaurantes, festivais, vida noturna e locais de entretenimento ao vivo. Em outras palavras, sempre há algo para fazer, a qualquer momento.

8. Esportes

Devido ao seu clima agradável, a região oferece diversas atividades ao ar livre e uma variedade de opções, especialmente esportes aquáticos como natação, surfe, mergulho. Também é um ótimo lugar para quem ama caminhadas, trilhas, ciclismo, camping, futebol e rúgbi.

Por Rafaela Eufrosino