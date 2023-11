4 ideias de coloração para cabelos cacheados

Mudar a cor do cabelo é uma ótima maneira de renovar o visual. Seja optando por um tom ousado e vibrante, ou por uma nuance mais sutil e natural, a mudança capilar oferece a oportunidade de se reinventar e se redescobrir. Por isso, a seguir, os parceiros da Keune Haircosmetics listam algumas ideias de coloração que ajudam a valorizar os cabelos cacheados!

Cabelo com mechas mais discretas é uma boa opção para quem não quer uma mudança radical (Imagem: Bianca Hulmann | Embaixadora Global Keune Haircosmetics)

1. Moreno iluminado

Realçar a beleza natural é a proposta do moreno iluminado, seja com a raiz esfumada ou com iluminação no comprimento. Para quem nunca fez uma mudança radical nos fios, esta opção é um ótimo primeiro passo.

Seja com mechas mais discretas e menos marcadas, criando uma cor personalizada, ou mechas mais marcantes, como o visual feito pela Embaixadora Global da Keune Haircosmetics, Bianca Hulmann, essa técnica traz luminosidade, proporcionando uma aparência leve e moderna.

Iluminado dourado é ideal para quem tem o cabelo mais escuro (Imagem: Sandra Dilly | Keune Talent)

2. Iluminado dourado

O iluminado dourado e mais presente é perfeito para quem tem cabelos escuros e deseja adicionar um toque de luz e personalidade, sem se comprometer com uma transformação completa para uma cor mais clara. Se você ainda não se sente segura para muitas mechas, pode apostar no look feito pela Sandra Dilly, Keune Talent, apesar de ser mais sutil, garante cabelos iluminados e destaque aos cachos.

Mechas em tons de mel dá destaque aos cachos (Imagem: Veronica Paiva | Keune Talent)

3. Mechas tons de mel

Para as cacheadas que buscam um iluminado mais natural, sem mudanças muito ousadas, nossa dica é se inspirar em mechas tons de mel. Sejam elas mais discretas ou mais evidentes, como a proposta da Keune Talent Veronica Paiva. Esse tom pode ser surpreendente para as cacheadas. Apesar da coloração sutil, essa paleta dá destaque à curvatura dos fios, proporcionando naturalidade e modernidade.

O ruivo promete ser tendência também em 2024 (Imagem: Lauren Santhi | Keune Talent)

4. Ruivo autêntico

Essa é uma dica para quem sempre sonhou com um ruivo autêntico e cheio de personalidade. Do vermelho forte, como a inspiração feita pela Keune Talent Lauren Santhi, ao alaranjado, essa é a cor que promete para o ano de 2024. Muitas celebridades e influenciadores já adotaram diferentes variações do tom, contribuindo para popularizar essa tendência e demonstrar sua versatilidade.

Por Beatriz Buch