8 dicas para ir bem em qualquer tema na redação do Enem

A pouco menos de 30 dias para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023 que vai acontecer nos dias 5 e 12 de novembro, muitos candidatos têm dúvidas sobre como se preparar para a redação, que corresponde a cerca de 30% da nota final do exame.

Para que os estudantes tenham um bom desempenho em qualquer tema que venha a ser abordado no exame, Carlos Pirovani, CEO da Estuda.com, plataforma educacional de avaliação e análise de desempenho que atende alunos, professores e escolas de todo o Brasil, lista 8 dicas e estratégias para não zerar e tirar uma nota alta. Confira!

1. Leia revistas, jornais e artigos

Além de notícias, leia revistas e artigos de opinião, porque ajudam não somente em vocabulário, mas também no repertório. Estando bem-informado, estará mais munido de conhecimento no dia da prova.

2. Treine a escrita

Para escrever bem, é preciso praticar diariamente. Faça revisões nos conteúdos, principalmente nas matérias de Ciências Humanas e Língua Portuguesa, que são a base para a prova de redação. Busque escrever sobre diversos temas. Simule o tempo da prova e a quantidade de linhas para estar mais preparado no dia do exame. Não escreva utilizando todas as suas ideias, escolha dois argumentos principais e defenda eles ao longo do texto.

3. Estude por eixos temáticos

Trabalhar seu repertório cultural permite ter mais tranquilidade na hora da prova. Considerando que é difícil acertar o tema antes da prova, busque referências e citações para eixos temáticos como, meio ambiente, direitos e cidadania, saúde e ciência, e cultura.

4. Veja modelos de redação nota 1000

Busque por textos que obtiveram a nota máxima nos anos anteriores. Assim você também terá uma base do que é esperado do candidato. É possível perceber qual é o padrão de introdução, desenvolvimento e conclusão. Note como eles abordaram o recorte temático, é importante ter cuidado para evitar a fuga ou tangenciamento ao tema.

Compreender o formato da redação evita erros que podem zerar o texto (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

5. Fique de olho no formato

O gênero textual pedido pelo Enem é dissertativo-argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Não escreva crônica, relato pessoal ou poesia, porque sua redação será zerada.

6. Cuide da escrita

Um dos critérios de avaliação da prova de Redação é a letra legível e de fácil entendimento. Ainda que a escrita feia não perca pontos, pode dificultar a correção. Tenha cuidado para não fazer rasuras e não faça assinaturas ou rubricas, porque elas eliminam candidatos.

7. Não copie textos de apoio

Os textos na prova têm como objetivo trazer insights. Qualquer cópia, seja ela integral ou parcial, mesmo citações com as próprias palavras são desconsideradas pela correção. Muito cuidado!

8. Relaxe

Por mais que a prova do Enem traga ansiedade, você que chegou até aqui já tem uma bagagem. Nos dois dias anteriores à prova, descanse, durma bem e tenha uma alimentação leve. Boa sorte!

Por Kelly Spinola