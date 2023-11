4 receitas de doces leves e fáceis de preparar

Comer doces durante a dieta é totalmente possível. Optar por alternativas mais saudáveis e nutritivas na preparação de sobremesas pode proporcionar uma experiência deliciosa sem comprometer os objetivos de saúde. Por isso, a seguir, confira algumas opções deliciosas para você preparar em casa!

Trufa de pasta de amendoim

Ingredientes

1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

50 g de chocolate meio amargo

1 colher de café de óleo de coco

Cacau em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a pasta de amendoim e a farinha de aveia e misture bem. Modele as trufas em bolinhas e leve à geladeira por 30 minutos. Enquanto as trufas gelam, derreta o chocolate com o óleo de coco em banho-maria. Depois que o chocolate derreter, retire as trufas do congelador, cubra com o chocolate e polvilhe com o cacau em pó. Leve à geladeira novamente por 10 minutos. Sirva em seguida.

Bombom de chocolate com banana

Ingredientes

2 bananas

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de leite em pó desnatado

Canela a gosto

85 g de chocolate meio amargo

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as bananas e transfira para uma panela. Em seguida, adicione o mel e o leite em pó e misture bem. Leve ao fogo baixo e mexa para não grudar. Adicione a canela e cozinhe até reduzir pela metade. Depois, desligue o fogo, transfira para uma travessa e espere esfriar.

Enquanto isso, derreta o chocolate no micro-ondas. Após a mistura com a banana esfriar, corte-a em quadradinhos e banhe com o chocolate derretido. Leve à geladeira por 1 hora para o chocolate endurecer. Sirva em seguida.

Pudim de chia (Imagem: Magic cinema | Shutterstock)

Pudim de chia

Ingredientes

200 ml de leite vegetal

3 colheres de sopa de chia

2 colheres de sopa de açúcar de coco

1 colher de sopa de lascas de coco

Morangos picados e amêndoas em lascas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a chia, o leite vegetal e o açúcar e misture bem. Deixe o pudim na geladeira por aproximadamente 2 horas ou prepare na noite anterior. Na hora de servir, acrescente os morangos picados, as lascas de coco e as amêndoas.

Cuca de maçã

Ingredientes

Farofa

1/4 xícara de chá de adoçante

1/4 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de chá de canela em pó

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de nozes picadas

1 colher de sopa de leite em pó desnatado

Massa

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de adoçante

3 colheres de sopa de água

2 xícaras de chá de aveia em flocos

4 colheres de sopa de leite em pó desnatado

1/2 colher de chá de sal

2 ovos (gemas e claras separados)

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

500 ml de água

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1 maçã picada

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Farofa

Em um recipiente, coloque o adoçante, a aveia em flocos, a canela em pó, o óleo de coco, as nozes e o leite em pó. Misture até formar uma farofa grossa e reserve na geladeira.

Massa

Em um recipiente, coloque metade da aveia em flocos, o sal e o leite em pó. Misture bem e reserve. Em uma batedeira, coloque as gemas, o adoçante e 3 colheres de sopa de água. Bata até obter um creme esbranquiçado.

Sem desligar a batedeira, adicione a mistura reservada, a farinha de trigo e o restante da aveia em flocos. Em seguida, coloque o óleo e 500 ml de água. Bata até obter uma massa homogênea. Por último, bata as claras em neve à parte, adicione aos poucos à massa, coloque o fermento em pó e bata por mais 3 minutos.

Montagem

Unte uma forma com óleo de coco e enfarinhe com a farinha de trigo. Despeje metade da massa na forma. Espalhe os pedaços de maçã e cubra com o restante da massa. Por fim, espalhe a farofa reservada por cima da massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 50 minutos. Depois de assar, retire do forno, espere esfriar e sirva.