6 tendências incríveis de unhas para a primavera-verão

A primavera e o verão são épocas do ano em que novas cores começam a se destacar não apenas no guarda-roupa, mas também nas unhas. “Tanto a primavera quanto o verão são estações muito alegres, iluminadas, coloridas e vibrantes; e isso é muito refletido no segmento da moda como um todo”, afirma, Laura Lopez, co-fundadora da rede de franquias Turquesa Esmalteria & Salão de Beleza, especialista em esmaltes.

Nas passarelas, por exemplo, estamos nos despedindo das tonalidades sóbrias e minimalistas do inverno e do outono. Uma nova paleta de cores, muito mais vibrantes, se prepara para chegar com tudo e iluminar a temporada, dando espaço para tons de amarelo, laranja, verde, azul, vermelho e rosa.

“Agora passamos a combinar e trazer também para as unhas cores vibrantes, texturas inovadoras e designs ousados. As amantes da manicure podem esperar um leque de opções para expressar sua criatividade durante os meses mais quentes do ano”, destaca Laura.

Também estarão em alta as unhas decoradas, novas texturas, o transparente com detalhes minimalistas e os adesivos, com uma variedade cada vez maior.

Esmaltes, cores e novas possibilidades

Para os esmaltes, a tendência para 2024 são os tons de azul, lilás, vermelho, laranja e verde. Segundo a especialista, essas cores estarão presentes nas esmaltações tradicionais e nas unhas decoradas.

Além disso, as decorações também estarão muito em alta – das mais complexas até aquelas que fazemos em casa. “Poderemos brincar com as cores e trazer esses tons nos detalhes de decoração, como a francesinha, nas aplicações de glitter, nas combinações com adesivos, no estilo filha única ou no baby boomer. Outra grande novidade será a francesinha colorida, com uma unha de cada cor”, conta Laura Lopez.

A seguir, a especialista lista algumas das tendências para as unhas que vão bombar na primavera-verão!

Unhas em tons pastéis podem ajudar a compor looks leves e frescos (Imagem: Marykor | Shutterstock)

1. Tons pastéis refrescantes

Uma sugestão são as esmaltações trazendo os tons pastéis. Cores como lavanda, menta e rosa pálido oferecem um toque de delicadeza às unhas, perfeito para complementar roupas leves e frescas.

Unhas com decoração minimalista serão muito utilizadas nos próximos meses (Imagem: Marina mrs_brooke | Shutterstock)

2. Nail art minimalista

Para quem prefere um visual mais clean, Laura Lopez afirma que a simplicidade também estará em alta. “Nem todo mundo gosta de cores vibrantes, e isso não será um problema. Nail art minimalista com linhas geométricas, pontos e formas abstratas serão muito utilizados nos próximos meses”, destaca Lopez.

Unhas com decoração de chamas prometem conquistar as brasileiras (Imagem: Huan N. Phan | Shutterstock)

3. Decoração com Chamas

As unhas com desenho de chamas, ou flame nail art – como também é conhecido esse estilo, é outra trend que certamente estará nas mãos das brasileiras. Com fundos transparentes ou nudes, a cor estará presente no desenho, com destaque para as cores vermelha, laranja e amarela, que dão a sensação de fogo. “Esse tipo de decoração também deve ser bem utilizado nas cores do arco-íris em tons pastéis”, complementa Laura Lopez.

Unhas holográficas é uma opção para quem gosta de inovar (Imagem: Darya Lavinskaya | Shutterstock)

4. Efeito holográfico

Os esmaltes com efeito holográfico estarão muito presentes nas unhas pelos próximos meses. Essa tendência traz um toque futurista às unhas, podem ter reflexos que mudam de cor dependendo da posição da luz. Para quem gosta de inovar, a opção é ideal.

As unhas transparentes deixam o visual mais elegante (Imagem: dimid_86 | Shutterstock)

5. Unhas transparentes

As unhas transparentes, ou “jelly nails”, também merecem destaque e serão uma forte tendência. “Nessa esmaltação é possível brincar com as cores do esmalte de baixo, permitindo um toque de exclusividade às unhas”, explica a especialista.

Animal print, que já faz sucesso nas roupas, será uma das tendências da estação (Imagem: Tigra09 | Shutterstock)

6. Animal print

O animal print está sempre presente entre as tendências de moda, e no caso das unhas não poderia ser diferente. As estampas poderão compor uma infinidade de decorações, como adesivos ou em esmaltações mais delicadas e marcantes. Já pensou em uma francesinha com estampa de zebra ou oncinha?

Por Milka Verissimo