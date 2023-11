Confira como evitar e tratar o corte químico nos cabelos

Uma mudança nos cabelos nunca passa despercebida, afinal, os fios são destaque para o rosto e podem transformar a aparência por meio de cortes, coloração, descoloração, alisamento ou cachos modelados. Apesar da versatilidade e variedade de opções serem uma tentação para quem ama transformações, os procedimentos químicos ou química incompatível nos fios precisam de atenção para evitar o temido corte químico.

Isso porque ele enfraquece a fibra capilar, ocasionando quebra e, até mesmo, a queda dos cabelos. Famosas como Luísa Sonza, Billie Eilish e Katy Perry já relataram ter sofrido com este problema e tiveram os fios fragilizados. Em um caso recente, o modelo Yuri Meirelles, participante do reality “A Fazenda 2023”, passou por essa situação ao descolorir os cabelos no programa, ficando com uma falha gerada pela queda dos fios.

Sinais de corte químico

Segundo Daniele Bornea, diretora da área de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Embelleze e especialista em cabelos, o corte químico pode não acontecer no momento exato da aplicação da química, já que é possível que, nos dias seguintes, o cabelo se parta num ponto específico, ao pentear molhado ou ao utilizar secador ou chapinha.

“Os principais sintomas que podem levar ao corte químico são fios quebradiços, ásperos e com efeito da perda total da elasticidade natural, que é característico quando você estica o cabelo e ele não volta”, explica.

Além disso, é importante estar atento aos fios que podem sinalizar que um corte químico pode ocorrer. Entre os indícios, queda acentuada, ruptura ao pentear, perda de brilho e desbotamento acelerado de colorações são os mais comuns, pois indicam que os cabelos estão fragilizados e costumam anteceder a quebra.

Cabelos com química devem receber cuidados redobrados na restauração dos nutrientes (Imagem: Sklo Studio | Shutterstock)

Recuperação dos fios após corte químico

Não há solução para o corte químico que não seja esperar o cabelo crescer novamente, ou o uso de apliques e alongamentos. Daniele Bornea explica que os fios que passam por esse problema podem levar cerca de dois anos para se recuperarem totalmente.

“Quando é feita uma coloração, descoloração ou alisamento nos cabelos, o fio é modificado quimicamente de muitas maneiras diferentes, algumas delas são produtoras de grande dano ao fio por fragilização de suas estruturas fundamentais”, explica.

Dessa maneira, segundo a especialista, pessoas que fazem procedimentos químicos precisam se preocupar com a restauração dos cabelos. “[…] Pois muitas moléculas de tratamento são capazes de recuperar as características fundamentais como resistência, força, brilho e maciez”, afirma.

Prevenindo o corte químico

Confira três ações apontadas por Daniele como fundamentais para realizar procedimentos químicos nos cabelos com segurança:

1. Teste de mecha: Neste método, antes de iniciar o procedimento químico em todo o cabelo, o profissional aplica o produto em uma mecha e verifica se houve algum problema de dano após a aplicação. Se o fio aguentar com boa resistência após 1 hora, poderá passar pelo procedimento de transformação de cor e forma sem grandes problemas.

2. Histórico da química presente nos cabelos: Conte ao cabeleireiro os procedimentos químicos que você já fez, isso o ajudará a entender se há alguma incompatibilidade com o que se deseja fazer no momento.

3. Dê tempo para que o cabelo se recupere: Entre um procedimento e outro, cuide dos fios investindo em tratamentos para hidratação, nutrição e reconstrução.

O que fazer após o corte químico

A seguir, veja formas de cuidados com o cabelo após ter corte químico:

Pause os procedimentos químicos : um cabelo que passa pela quebra não tem condições estruturais para aguentar uma nova química.

: um cabelo que passa pela quebra não tem condições estruturais para aguentar uma nova química. Corte os cabelos para tirar a parte danificada : essa pode ser uma estratégia para ajudar na recuperação dos fios, dando leveza ao retirar a parte quebrada.

: essa pode ser uma estratégia para ajudar na recuperação dos fios, dando leveza ao retirar a parte quebrada. Cuide dos cabelos : faça um cronograma capilar que considere as etapas de nutrição, hidratação e reconstrução.

: faça um cronograma capilar que considere as etapas de nutrição, hidratação e reconstrução. Evite o uso de utensílios que são fonte de calor : como secador, chapinha e modelador de cachos.

: como secador, chapinha e modelador de cachos. Cuidado ao pentear: principalmente o cabelo molhado, pois é mais frágil que o seco.

principalmente o cabelo molhado, pois é mais frágil que o seco. Tenha paciência: a depender do nível de impacto do corte químico, o tempo de recuperação dos cabelos pode ser de aproximadamente dois anos. Invista no cuidado dos fios e tente encarar o processo com leveza.

Por Nayara Campos