10 dicas para passear com o gato na rua

Pode parecer incomum, mas passear com o gato na rua é uma atividade possível e até benéfica para o felino, pois proporciona estímulos adicionais e oportunidades de exploração. No entanto, é essencial tomar alguns cuidados para garantir o bem-estar do animal e que a experiência seja enriquecedora. Por isso, a seguir, confira algumas dicas para passear com o seu bichano fora de casa!

1. Utilize uma guia adequada

Usar uma guia própria para gatos é essencial para garantir que o animal esteja seguro e sob controle durante o passeio. Esse acessório, quando específico para os felinos, é mais leve e projetado para evitar escapes.

2. Escolha um local seguro e tranquilo

Gatos podem se assustar facilmente em ambientes novos. Por isso, comece em um local tranquilo, longe de tráfego intenso ou cães agitados, a fim de que o bichano se acostume com a experiência.

3. Verifique se a área é livre de perigos

Antes de começar o passeio, certifique-se de que não há plantas venenosas, produtos químicos ou objetos perigosos no caminho do bichano.

4. Mantenha o contato visual

Mantenha um contato visual constante com o felino para garantir que ele esteja seguro e se sinta protegido na presença de estímulos desconhecidos.

Passeios em horários quentes devem ser evitados para prevenir queimaduras nas patas dos felinos (Imagem: Harry Cabance | Shutterstock)

5. Evite passeios em horários quentes

Eles são sensíveis ao calor, então evite passear em momentos muito quentes para prevenir superaquecimento e queimaduras nas patas.

6. Ofereça pausas para descanso

Gatos não estão acostumados a caminhar longas distâncias. Por isso, faça pausas frequentes para que ele possa descansar e recuperar a energia.

7. Permita exploração gradual

Deixe o bichano explorar o ambiente no próprio ritmo. Não force o animal a avançar se ele se sentir desconfortável.

8. Fique atento a outros animais

Mantenha-se vigilante em relação a outros animais, especialmente cães soltos. Certifique-se de que o ambiente é seguro para o seu pet.

9. Tenha um plano de fuga

Esteja preparado para agir rapidamente em caso de emergência. Mantenha o gato sob controle e pronto para retornar ao ambiente seguro.

10. Observe os sinais de desconforto

Preste atenção aos sinais de que o gato está desconfortável ou estressado, como agitação, vocalização excessiva ou tentativas de se esconder. Isso indica a necessidade de encerrar o passeio e voltar para casa.