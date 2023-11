6 raças de gatos grandes para conhecer 

Os amantes de gatos sabem que esses felinos são uma fonte infinita de encanto e fascinação. Entre as diversas raças que existem, algumas se destacam pelo seu porte imponente e elegância. Por isso, a seguir, conheça um pouco sobre as características dos maiores bichanos do mundo!

O maine coon é um gato de pelagem longa, orelhas pontiagudas e cauda comprida (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

1. Maine coon

Originário dos Estados Unidos, o maine coon é uma das raças mais antigas da América do Norte. É um gato de pelagem longa, orelhas pontiagudas e cauda comprida. É amigável, sociável e conhecido por seus olhos grandes e expressivos. Pode atingir até 40 cm de altura e pesar entre 4,5 e 9 kg.

O gato siberiano é forte e musculoso, com patas grandes e robustas (Imagem: Mary Bottacin | Shutterstock)

2. Siberiano

Originário da Rússia, o gato siberiano era considerado guardião de casas e celeiros na Sibéria. Ele tem pelagem densa, orelhas pontudas e olhos grandes. É forte e musculoso, com patas grandes e robustas. Pode ter até 30 cm de altura e pesar entre 4,5 e 9 kg.

O ragdoll é um gato de pelagem semilonga, olhos azuis e corpo grande e musculoso (Imagem: Serita Vossen | Shutterstock)

3. Ragdoll

Originado nos Estados Unidos, o ragdoll é um gato relativamente recente, criado a partir de cruzamentos entre outras raças. Ele tem pelagem semilonga, olhos azuis e corpo grande e musculoso. Tende a relaxar completamente quando é pego no colo, daí o nome “boneca de pano”. Pode atingir até 30 cm de altura e pesar entre 4,5 e 9 kg.

O chausie tem pernas longas e corpo magro, com pelagem curta e densa (Imagem: Tania__Wild | Shutterstock)

4. Chausie

Originário do Egito, o chausie tem suas raízes ligadas aos gatos selvagens da África. Ele apresenta pernas longas e corpo magro, com pelagem curta e densa. Pode medir até 35 cm de altura e pesar entre 6 e 9 kg.

O norueguês da floresta tem pelagem longa, orelhas pontudas e olhos expressivos (Imagem: AnnaPh | Shutterstock)

5. Norueguês da floresta

Originário da Noruega, o norueguês da floresta é uma das raças mais antigas e adaptadas a climas frios. Ele tem pelagem longa, orelhas pontudas e olhos expressivos. É musculoso e ágil. Pode atingir até 30 cm de altura e pesar entre 4,5 e 9 kg.

O gato savannah tem corpo longo, orelhas grandes e pelagem curta e dourada com manchas escuras (Imagem: Gennadiy Naumov | Shutterstock)

6. Savannah

Criada nos Estados Unidos a partir dos anos 1980, é uma raça híbrida entre o gato serval e o doméstico. Esse felino tem corpo longo, orelhas grandes e pelagem curta e dourada com manchas escuras. Pode medir até 40 cm de altura e pesar entre 6 e 13 kg.