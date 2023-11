3 receitas de costela de porco para o jantar

A costela de porco é uma opção deliciosa para um jantar especial. Com uma carne suculenta e saborosa, pode ser preparada de diferentes maneiras, desde grelhada até assada, com diversos temperos e molhos que realçam seu sabor. Confira três receitas de costela de porco, cada uma com seu toque único!

Costela de porco com mostarda e mel

Ingredientes

1 kg de costela de porco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 colheres de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de mel

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a costela de porco com sal, pimenta-do-reino, alho, azeite e suco de limão. Deixe marinar por pelo menos 1 hora. Em outro recipiente, misture a mostarda e o mel. Preaqueça a grelha em fogo médio-alto. Asse a costela de porco por cerca de 30-40 minutos, virando ocasionalmente e pincelando com a mistura de mostarda e mel durante o cozimento. Certifique-se de que a costela esteja cozida e com uma crosta dourada. Retire do fogo, deixe descansar por alguns minutos e sirva com mais molho por cima.

Costela de porco com ervas

Ingredientes

1 kg de costela de porco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

3 colheres de sopa de mostarda dijon

3 dentes de alho picados

1 colher de sopa de alecrim picado

1 colher de sopa de tomilho picado

1 colher de sopa de sálvia picada

Modo de preparo

Tempere, em um recipiente, a costela de porco com sal e pimenta-do-reino. Em uma tigela, misture azeite, alho, alecrim, tomilho, sálvia e mostarda dijon. Espalhe a mistura de ervas sobre a costela de porco. Coloque-a em uma assadeira e cubra com papel-alumínio. Asse por cerca de 2 horas no forno preaquecido a 180°C, ou até que a carne esteja macia. Retire o papel-alumínio nos últimos 30 minutos para dourar a crosta. Tire do forno, deixe descansar por alguns minutos e sirva.

Costela de porco ao curry (Imagem: UPhichet | Shutterstock)

Costela de porco ao curry

Ingredientes

1 kg de costela de porco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de curry em pó

2 cebolas picadas

3 dentes de alho picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

400 ml de leite de coco

3 folhas de louro

2 pimentas-caienas cortadas ao meio

2 colheres de sopa de óleo de coco

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a costela de porco com sal, pimenta-do-reino e curry em pó. Numa panela grande, aqueça o óleo de coco a fogo médio e frite a costela de porco de todos os lados. Adicione a cebola, o alho, as folhas de louro, o gengibre e refogue por 3-5 minutos. Despeje o leite de coco, a pimenta-caiena, a água, cubra a panela com uma tampa e cozinhe em fogo baixo por 2 horas a 2 horas e 30 minutos, até que a costela esteja macia. Em seguida, sirva em um prato com o molho.