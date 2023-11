3 receitas fáceis com massa de pastel

Com a massa de pastel dá para preparar uma imensa variedade de receitas, além do tradicional pastel crocante. Isso porque ela é fácil de manusear e é perfeita para fazer deliciosos pratos ou salgadinhos sem perder muito tempo na cozinha. Por isso, separamos 3 receitas diferentes e práticas para você preparar em casa. Confira!

Rondelli

Ingredientes

500 g de massa de pastel

300 g de queijo muçarela fatiado

340 g de molho de tomate temperado

Queijo parmesão ralado a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel e forre com as fatias de queijo muçarela. Após, enrole a massa como um rocambole e, com a ajuda de uma faca, corte no formato de rolinhos. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em seguida, unte uma assadeira com azeite, coloque os rolinhos sobre ela, cubra com o molho de tomate e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Enroladinho de queijo

Ingredientes

500 g de massa de pastel

40 g de queijo parmesão ralado

300 g de queijo muçarela fatiado

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1/2 xícara de chá de leite

Óleo para fritar

Água para umedecer

Modo de preparo

Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel. Após, pegue uma fatia de queijo muçarela, dobre ao meio e coloque em uma das pontas da massa de pastel. Passe água nas bordas com ajuda de um pincel e comece a enrolar a massa a partir da ponta em que o queijo muçarela está encostado. Aperte as laterais e amasse a ponta com a ajuda de um garfo para fechar. Repita o processo com toda a massa. Reserve.

Em um recipiente, coloque o leite e, em outro, o queijo parmesão e a farinha de rosca. Após, com a ajuda de uma colher, passe os enroladinhos reservados rapidamente sobre o leite e finalize na farinha de rosca com queijo. Repita o processo com todos os enroladinhos e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, com a ajuda de uma escumadeira, frite os enroladinhos até dourar. Sirva em seguida.

Nachos com massa de pastel (Imagem: Goskova Tatiana | Shutterstock)

Nachos com massa de pastel

Ingredientes

1 pacote de massa de pastel redonda

redonda 2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

1 colher de sopa de páprica picante

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma superfície lisa, coloque os discos de pastel e, com a ajuda de uma faca, corte ao meio na vertical e na horizontal, formando 4 triângulos. Reserve. Em um recipiente, coloque a manteiga derretida, o azeite, o sal e a páprica e misture bem. Pincele a massa com a mistura e reserve. Unte uma assadeira com manteiga e coloque a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 30 minutos. Sirva em seguida com o molho de sua preferência.