Veja como preparar sobremesa verrine três chocolates

A palavra francesa ‘verrine‘ é derivada do substantivo verre, que significa copo ou vidro. Na culinária, essa ideia é transmitida na apresentação das receitas, servidas em copos ou taças de vidro transparentes. Isso também exibe um visual elegante, com a divisão em camadas alternando em cores, sabores e texturas.

Luciana Machado, culinarista à frente do Ateliê Lu Chocolates, criou o Verrine Três Chocolates exclusivamente para a inauguração do novo espaço em parceria com a Nespresso: a Cafeteria Lu Chocolates. A seguir, ela ensina como preparar essa deliciosa receita!

Verrine três chocolates

Ingredientes

Mousse

200 g de leite integral

200 g de creme de leite integral

80 g de gema de ovo

60 g de açúcar refinado

40 g de gelatina em pó incolor

700 g de chocolate ao leite 33% cacau derretido

ao leite 33% cacau derretido 300 g de chocolate ao leite derretido

800 g de creme de leite fresco

Bolo

150 g de farinha de trigo

320 g de ovos

480 g de açúcar mascavo

220 g de chocolate 54% cacau

400 g de manteiga

14 g de amido de milho

10 g de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Chantili de caramelo

150 g de creme de leite fresco

150 g de glucose

150 g de chocolate Gold

110 g de manteiga de cacau

Strussel

150 g de manteiga sem sal

150 g de farinha de trigo

150 g de farinha de amêndoas

110 g de açúcar mascavo

50 g de massa folhada

100 g de chocolate branco

100 g de manteiga de cacau

Modo de preparo

Mousse

Em uma panela, em fogo médio, coloque o leite, o creme de leite, as gemas e o açúcar. Misture até engrossar. Em seguida, adicione os chocolates derretidos e misture. Em um recipiente, hidrate e dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem e adicione à mistura. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até atingir o ponto de chantili mole. Depois, com um fouet ou uma espátula, incorpore levemente o chantili à mistura. Reserve em um recipiente e leve à geladeira.

Bolo

Em uma panela, em fogo baixo, derreta o chocolate com a manteiga. Transfira para um recipiente e adicione o açúcar mascavo, os ovos e misture bem. Acrescente os ingredientes secos e incorpore à mistura. Unte uma assadeira com 2cm de altura com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e asse em forno preaquecido a 160°C de 15 a 25 minutos. Reserve.

Chantili de caramelo

Em uma panela, em fogo baixo, derreta o chocolate com a manteiga e reserve. Em outra panela, em fogo médio, aqueça o creme de leite fresco e a glucose. Junte a mistura do creme de leite ao chocolate derretido e mexa bem. Reserve.

Strussel

Em um bowl, misture todos os ingredientes, exceto o chocolate branco e a manteiga, até virar uma farofa. Logo após, espalhe a farofa em uma assadeira. Leve ao forno a 170ºC até dourar. Em seguida, retire do forno e deixe esfriar. Para o chablonnage, em uma panela, derreta o chocolate branco com a manteiga a 40-50°C. Espalhe a mistura em uma superfície, para criar uma fina camada com o chocolate. Depois, pré-cristalize o chablonnage a 35°C e pulverize no strussel, para deixar cristalizar.

Montagem

Em um copo no estilo verrine, coloque a mousse e forme uma camada. Em seguida, adicione o chantili de caramelo. Corte o bolo em pequenos quadrados e coloque por cima do chantili. Após, polvilhe com strussel e sirva gelado.

Por Larissa Geovanna