4 receitas práticas e saudáveis com beterraba

A beterraba é antioxidante, rica em vitaminas, minerais, fibras e ajuda a prevenir diversas doenças. Além disso, pode ser inserida no dia a dia em sucos, lanches ou nas principais refeições. Pensando nisso, separamos 4 receitas diferentes com a beterraba para você diversificar o seu prato e experimentar novos sabores. Confira!

Tapioca de beterraba

Ingredientes

1 xícara de chá de água

1 beterraba descascada e cortada em cubos

500 g de polvilho doce

Sal a gosto

Manteiga para untar

Ovo mexido a gosto para rechear

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a beterraba e a água até obter uma consistência homogênea. Em seguida, coe e descarte o bagaço. Reserve. Em um recipiente, coloque o polvilho doce e tempere com sal. Depois, umedeça o polvilho com o suco de beterraba até ficar uniforme. Peneire e reserve.

Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo baixo para aquecer. Despeje uma porção do polvilho umedecido até cobrir todo o fundo da panela. Cozinhe até a tapioca desprender do fundo da frigideira. Após, vire para dourar o outro lado. Retire do fogo, recheie com o ovo mexido e sirva em seguida.

Farofa de beterraba

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga

1 dente de alho picado

1 cebola ralada

1 beterraba ralada

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

1 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

Modo de preparo

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente o alho e frite até dourar. Adicione a cebola e a beterraba e refogue por 5 minutos. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque a farinha de mandioca e refogue por mais 2 minutos. Retire do fogo, acrescente o cheiro-verde e misture. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.

Cupcake de beterraba (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Cupcake de beterraba

Ingredientes

Massa

3 ovos

2/3 de xícara de chá de óleo

2 beterrabas cortadas em pedaços pequenos

1/2 colher de sopa de vinagre

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de bicarbonato de sódio

Manteiga para untar

Cobertura

250 g de iogurte grego

100 g de manteiga

1 colher de sopa de essência de baunilha

2 xícaras de chá de açúcar

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o óleo, a beterraba, o vinagre e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e adicione a farinha de trigo, o cacau, o fermento e o bicarbonato. Misture bem e reserve. Unte formas de cupcake com manteiga, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Reserve.

Cobertura

Em um liquidificador, bata o iogurte grego e a manteiga. Adicione a essência de baunilha e o açúcar e bata mais um pouco. Transfira a cobertura para um saco de confeiteiro e leve à geladeira por 30 minutos. Espere o cupcake esfriar e decore com a cobertura. Sirva em seguida.

Nhoque de beterraba

Ingredientes

3 xícaras de chá de beterraba cozida

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

Sal e azeite a gosto

Amido de milho para enfarinhar

Água para cozinhar

Molho de tomate caseiro para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a beterraba cozida até obter um purê. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o purê e o sal e misture bem. Mexa em fogo baixo até começar a ferver e, aos poucos, acrescente a farinha de arroz, sempre mexendo. Quando o purê atingir o ponto de uma massa consistente, desligue o fogo.

Transfira a massa para um recipiente e leve à geladeira por 5 minutos. Enquanto isso, encha uma panela com água e leve ao fogo médio até ferver. Polvilhe uma superfície lisa com o amido de milho e modele os nhoques. Em seguida, com a ajuda de uma escumadeira, despeje os nhoques na panela com água fervente. Assim que eles emergirem, retire-os e transfira para uma panela com água gelada por 2 minutos. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com o molho de tomate.