4 receitas com soja para aumentar a saciedade e ajudar a emagrecer

A soja é um dos alimentos mais saudáveis e nutritivos para incluir nas refeições diárias, especialmente para quem está de dieta. Isso porque ela é rica em fibras, vitaminas e minerais que auxiliam na manutenção do organismo e ajudam a combater doenças. Além disso, é responsável por aumentar a sensação de saciedade, favorecendo o processo de emagrecimento.

“A soja é considerada um alimento funcional, pois traz muitos benefícios à saúde por ser rica em vitamina A, complexo B, C, D, E, ácidos graxos poli-insaturados, como ômega 3 e 6, e minerais como ferro, enxofre, magnésio, cobre, fósforo, potássio, manganês e com alto teor proteico”, diz Sandra da Silva Maria, nutricionista funcional.

A seguir, confira 4 receitas saudáveis e saborosas com soja para incluir na dieta!

Salada de edamame com milho-verde e tomate

Ingredientes

300 g de edamame (soja verde)

(soja verde) 2 xícaras de chá de milho-verde

1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto

2 colheres de sopa de azeite

1/3 de xícara de chá de salsinha picada

1 colher de chá de açúcar

Suco de 1 limão

1 cebola roxa descascada e picada

1 tomate sem sementes picado

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o vinagre, o azeite, a salsinha, o suco de limão, o tomate, a cebola, o açúcar e o sal e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o edamame e cozinhe por 3 minutos. Acrescente o milho-verde e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo, escorra a água e transfira os grãos para um recipiente. Junte o vinagrete reservado, mexa para incorporar e sirva em seguida.

Cozido de soja com frango

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

2 peitos de frango sem osso, cozidos e desfiados

sem osso, cozidos e desfiados 1 cebola descascada e picada

150 g de soja em grãos

1 pimentão vermelho sem sementes picado

300 ml de caldo de galinha

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque metade do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e refogue até dourar. Desligue o fogo, retire o frango da panela e reserve. Na mesma panela, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente a soja e o pimentão e refogue por 2 minutos. Depois, coloque o caldo de galinha, tampe a panela e cozinhe por 8 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, adicione o frango e misture bem. Sirva em seguida.

Quibe de proteína de soja assado

Ingredientes

1 xícara de chá de proteína texturizada de soja

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de trigo para quibe

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

6 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de hortelã picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em três recipientes diferentes, coloque o trigo, a aveia e a proteína de soja e cubra com água. Hidrate o trigo por 1 hora, a aveia até formar uma pasta e a proteína de soja por 20 minutos. Após, escorra a proteína de soja e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a proteína de soja, o vinagre, o sal, a pimenta-do-reino, o cheiro-verde e a hortelã e misture bem. Refogue por 5 minutos e desligue o fogo. Junte a aveia e o trigo hidratados e mexa para incorporar. Após, disponha a massa do quibe em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 210°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Hambúrguer de soja (Imagem: Alesia.Bierliezova | Shutterstock)

Hambúrguer de soja

Ingredientes

1 xícara de chá de proteína de soja

400 ml de água morna

3 colheres de sopa de farinha aveia

1 colher de sopa de molho de soja

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de flocos de aveia

1/2 xícara de chá de cebola ralada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a proteína de soja, cubra com água e deixe de molho até secar. Após, esprema a proteína para retirar o excesso de água. Adicione o sal, o alho, a farinha e os flocos de aveia e mexa até obter uma massa homogênea. Junte o alho, a cebola e o molho de soja. Misture bem e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.