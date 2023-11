3 receitas com picanha suína para o sábado

A picanha suína é uma excelente opção para variar o cardápio e experimentar novos sabores. Com preparo prático, ela é altamente saborosa e possui uma textura macia, que confere ao prato mais suculência. No entanto, se você ainda não está satisfeito com tanto sabor, a carne também permite ser preparada com acompanhamentos, o que é perfeito para obter uma refeição completa.

Por isso, confira, a seguir, 3 receitas com picanha suína que você precisa experimentar!

Picanha suína ao molho de laranja

Ingredientes

1 kg de picanha suína

Suco de 2 laranjas

1 laranja cortada em meia-lua

100 ml de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 ramos de alecrim

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a picanha suína e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 2 horas. Após, leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 40 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o suco de laranja, o mel e o alecrim e misture bem. Retire a picanha do forno, descarte o papel-alumínio e regue com a mistura de suco de laranja e mel. Junte as laranjas e leve novamente ao forno por mais 20 minutos. Sirva em seguida.

Picanha suína com batata

Ingredientes

1 kg de picanha suína

1/4 de xícara de chá de vinho branco seco

1/4 de xícara de chá de suco de laranja

4 colheres de sopa de suco de limão

3 dentes de alho descascados e amassados

500 g de batata descascada

descascada 2 colheres de sopa de mel

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce, alecrim picado e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a picanha e tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica e suco de limão. Adicione o suco de laranja, o alho, o vinho branco e o alecrim e misture bem. Após, transfira a picanha e a marinada para um saco, amarre e leve à geladeira por 2 horas. Depois, retire a carne da geladeira, disponha sobre uma assadeira untada com azeite, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos.

Enquanto isso, em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Retire a picanha do forno, tire o papel-alumínio e disponha as batatas sobre a assadeira. Com a ajuda de uma colher, regue os vegetais com a marinada da carne e o azeite. Leve novamente ao forno, sem o papel-alumínio, por mais 30 minutos.

Em seguida, desligue o forno, com cuidado, transfira a carne e as batatas para um refratário e reserve. Disponha o caldo da carne em uma panela e adicione o mel. Leve ao fogo médio para cozinhar até reduzir. Desligue o fogo, junte o molho à carne e sirva em seguida.

Picanha suína com alho e suco de limão (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Picanha suína com alho e suco de limão

Ingredientes

1 kg de picanha suína

Suco de 3 limões

6 dentes de alho descascados e amassados

descascados e amassados 1/2 xícara de chá de manteiga em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 ramos de alecrim picado

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a picanha suína e tempere com sal, pimenta-do-reino e metade do suco de limão. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o alho e o restante do suco de limão e misture bem. Retire a carne da geladeira e passe a mistura sobre a sua superfície. Cubra novamente com papel-alumínio e leve ao forno pré-aquecido em temperatura média por 40 minutos. Após, retire a carne do forno e, com cuidado, tire o papel-alumínio. Regue com a manteiga e polvilhe com o alecrim. Leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida.